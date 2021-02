Sofia Goggia ha ricevuto il Tapiro d’Oro , il celeberrimo riconoscimento assegnato da “Striscia la Notizia” , il tg satirico di Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli lo ha consegnato alla Campionessa Olimpica di discesa libera, alle prese con un infortunio che le impedisce di partecipare ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo . La bergamasca è infatti in convalescenza per la frattura alla tibia rimediata una decina di giorni fa a Garmisch e ha dovuto rinunciare alla rassegna iridata, dove sarebbe stata la grande favorita per la medaglia d’oro in discesa.

L’azzurra l’ha presa sul ridere e ha commentato ai microfoni: “Sarà l’unico premio d’oro che vincerò quest’anno. Spero di ottenere il prossimo per meriti sportivi“. Una battuta simpatica, ma la nostra Sofia Goggia non deve dimenticare che può ancora vincere la ben più prestigiosa Coppa del Mondo di discesa (al momento è in testa alla classifica con un buon vantaggio). La 28enne si è detta fiduciosa sui tempi di recupero: “Due mesetti. Quando guarirò farò di tutto per rimettermi in forma il prima possibile“.