L’Italia sarà protagonista con 14 azzurri in occasione delle Finali della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, che andranno in scena a Courchevel/Meribel (Francia) dal 16 al 20 marzo. Agli atti conclusivi di questa intensa stagione parteciperanno i migliori 25 atleti delle varie classifiche di specialità e i freschi Campioni del Mondo juniores.

Sofia Goggia è in lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di discesa, dove deve difendere Federica Brignone ha già conquistato il trofeo di superG, specialità in cui l’Italia sogna il podio tutto tricolore (la valdostana precede Elena Curtoni e Sofia Goggia). , dove deve difendere l’eccellente vantaggio di 75 punti sulla svizzera Corinne Suter., specialità in cui l’Italia sogna il podio tutto tricolore (la valdostana precede Elena Curtoni e Sofia Goggia).

Federica Brignone si è qualificata in discesa, superG, gigante. Marta Bassino è presente in superG e gigante. In discesa vedremo all’opera anche Nadia Delago ed Elena Curtoni. Sofia Goggia è appunto presente in discesa e in superG.

Dominik Paris spera nel Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Giovanni Franzoni in qualità di Campione del Mondo juniores. I due altoatesini ci proveranno anche in superG. In slalom sono attesi Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Luca De Aliprandini ci proverà in gigante, dove ci sarà anche Giovanni Borsotti. Di seguito tutti i qualificati dell’Italia alle Finali della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. spera nel successo finale in discesa , dove saranno presenti anchein qualità di Campione del Mondo juniores. I due altoatesini ci proveranno anche in superG. In slalom sono attesici proverà in gigante, dove ci sarà anche Giovanni Borsotti.

ITALIANI QUALIFICATI ALLE FINALI DI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022

FEMMINILE:

DISCESA : Sofia Goggia, Nadia Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni

SUPERG : Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Marta Bassino

GIGANTE : Marta Bassino, Federica Brignone

MASCHILE:

DISCESA : Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Giovanni Franzoni

SUPERG : Dominik Paris, Christof Innerhofer, Mattia Casse (non parteciperà a causa di un infortunio)

GIGANTE : Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti

SLALOM : Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala

