In un primo momento, si era parlato di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In realtà le condizioni della ragazza austriaca sono ben più serie secondo fonti austriache. Come riportato dal sito kleinezeitung.at, il legamento crociato anteriore e il collaterale sono stati letteralmente distrutti nell’impatto. Per questo, Nicole è stata trasferita a Graz per sottoporsi a interventi specifici. Il primo passo, dunque, è stato quello di stabilizzare l’articolazione. L’osso deve essere “rimodellato” e dopo otto-dieci settimane sarà possibile agire sui legamenti. Come riferiscono i colleghi austriaci il futuro agonistico della sciatrice è incerto e i tempi di recupero non si possono stimare al momento.