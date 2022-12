La figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli ha infatti preso questa decisione per poter continuare a lavorare con i suoi allenatori-genitori, e per poter calcare immediatamente i palcoscenici che, già nelle prime tre gare, ha dimostrato di meritare ampiamente.

Dopo aver spiegato a OA Sport i motivi della sua scelta e le sue sensazioni, Lara Colturi ha ribadito il concetto in un’intervista tenuta da Gianmario Bonzi per Il Giorno, in cui, tra aneddoti di questo inizio stagione e primi bilanci, le è stato chiesto della sua scelta di lasciare l’Italia e se ha in programma di tornare:

Al futuro non voglio pensare – ha esordito – sono concentrata sul presente, voglio farmi sorprendere dalla vita ed al momento resto molto contenta di quanto mi sta accadendo”. E sulla sua decisione:

La scelta è stata anche un po’ sofferta, ma presa in totale accordo con la mia famiglia.

