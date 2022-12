Sci Alpino

Sci alpino, Lara Colturi: "Scelta di famiglia, senza di loro non andrei da nessuna parte"

La giovane ex promessa italiana, ora in gara sotto bandiera albanese, racconta in esclusiva a Eurosport come è arrivata a cambiare nazionalità e quale sia il rapporto con la mamma Daniela Ceccarelli, ex oro olimpico.

00:01:25, 11 minuti fa