Ha iniziato la nonna positiva e ricoverata in ospedale, poi la mamma di Manfred e Manuela e quindi lo stesso Manfred: ha ancora tanta tosse, ma per fortuna è in netto miglioramento. Anche papà Moelgg si trova da tre giorni in terapia intensiva, ma non deve essere intubato. L’unica non colpita dal virus è rimasta di fatto Manuela Moelgg, sorella di Manny, in quanto non si trovava a San Vigilio di Marebbe negli ultimi tempi.