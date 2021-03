Marta Bassino si laurea campionessa italiana di gigante nei Campionati Assoluti 2021 in corso di svolgimento a Livigno. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, già vincitrice della classifica di gigante in Coppa del Mondo, dopo aver concluso al secondo posto la prima metà di gara, nella seconda manche fa la differenza (chiude in 2:14.59 totali) e va a superare Federica Brignone per 13 centesimi, dopo che la valdostana (vincitrice della prova di slalom di ieri) aveva messo ben 78 centesimi di margine tra le due dopo la prima discesa.

Bassino imbattibile! 4 vittorie su 5 in gigante: riguardala

Assieme a loro sul podio una ritrovata Karoline Pichler che, dopo tantissimi problemi fisici, cerca una ripartenza importante per la sua carriera, chiudendo in terza posizione a 90 centesimi dalla vetta. Quarta al traguardo Luisa Matilde Bertani a 1.39, quinta (ma, ovviamente, fuori dalla classifica nazionale) la canadese Candace Crawford a 1.55, sesta Laura Pirovano a 1.75, settima Roberta Melesi a 1.81, ottava Francesca Fanti a 2.43, nona Elisa Platino a 2.78 e decima Ilaria Ghisalberti a 2.81. Alle sue spalle Sophie Mathiou a 2.99 che, di fatto, completa la top ten per quanto riguarda le atlete azzurre.

Coppa del Mondo 2020-21 Promossi e bocciati: il pagellone degli azzurri dello sci 19 ORE FA

Marta Bassino, la gioia con la coppa di gigante

Sci Alpino Brignone: "Amo alla follia lo sci, lo sfogo era per la Coppa del Mondo" UN GIORNO FA