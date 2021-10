Marta Bassino è stata nominata Atleta dell’anno dalla FISI per quanto riguarda il 2021. La classe ’96 cuneese ha prevalso nel voto online sul sito ufficiale della Federazione su Sofia Goggia, Federico Pellegrino, Dorothea Wierer e Matteo Eydallin, ricevendo così per la prima volta il riconoscimento federale.

Vincitrice della Coppa del Mondo di specialità in slalom gigante nella stagione scorsa, ha portato a casa nella stessa ben quattro vittorie, in apertura a Soelden, poi a Courchevel e infine la doppietta a Kranjska Gora. Per lei anche l’oro mondiale nello slalom parallelo in quel di Cortina d’Ampezzo.

Queste le sue parole rilasciate al sito federale: “Sono molto orgogliosa di questo premio perché è il coronamento di un anno che difficilmente dimenticherò. Sono veramente orgogliosa del cammino fatto sinora, il mio impegno sarà sicuramente quello di continuare a impegnarmi al massimo delle possibilità per rivivere nuovamente giornate indimenticabile come quelle vissute“.

Marta Bassino è la tredicesima donna a fregiarsi del titolo di Atleta dell’anno, che viene declinato al femminile per la quinta volta consecutiva dopo la doppietta di Sofia Goggia nel 2017 e 2018 e i riconoscimenti accordati a Dorothea Wierer nel 2019 e a Federica Brignone nel 2020.

Marta Bassino, la gioia con la coppa di gigante

