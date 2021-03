Dopo l’oro di ieri nel supergigante, oggi arriva l’argento nello slalom gigante per Giovanni Franzoni ai Mondiali junior di sci alpino, in corso a Bansko, in Bulgaria: l’azzurrino, dopo il terzo posto della prima manche, ha guadagnato una posizione ed ha chiuso così alla piazza d’onore, a 0″72 dall’austriaco Lukas Feurstein, che si è fregiato della medaglia d’oro con il crono di 1’45″33. Bronzo per il norvegese Kaspar Kindem, staccato di 0″89, il quale però era in testa a metà gara. Il 19enne bresciano delle Fiamme Gialle conquista così quella che per l’Italia è la medaglia maschile numero 60 ai Mondiali junior, a due anni da quella dello stesso metallo ottenuta in Val di Fassa da Tobias Kastlunger. Nella gara odierna, inoltre, si classifica 12° Matteo Bendotti, mentre escono nella prima manche Filippo Della Vite e nella seconda Tommaso Saccardi. Domani, nell’ultima gara maschile della rassegna, Franzoni sarà al via anche nello slalom speciale.