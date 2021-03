Nadia Delago è la nuova campionessa italiana di discesa, dopo aver vinto la gara odierna dei Campionati Assoluti di sci alpino 2021. A Santa Caterina Valfurva la ventitreenne nativa di Bressanone ha dominato la scena chiudendo con il tempo di 1:24.41 (in teoria alle spalle della slovena Ilka Stuhec in 1:23.75 che, ovviamente, non ha preso parte alla gara che assegnava il titolo) centrando il suo primo tricoloe della carriera e precedendo Francesca Marsaglia per 67 centesimi, mentre completa il podio Laura Pirovano distante 69.

Quarta posizione finale per Elena Curtoni a 1.21 da Delago, quinta per Federica Sosio a 1.48, mentre è sesta Carlotta Nimue Welf a 2.05. Completano la top ten Sofia Pizzato, settima a 2.43, quindi Carlotta Da Canal ottava a 2.58, Vicky Bernardi nona a 2.60, mentre Elisa Schranzhofer è decima a 2.64. Non ha concluso la prova, invece, Roberta Melesi.

Alle ore 10.30 toccherà alla discesa maschile, mentre domani si concluderanno i Campionati Italiani 2021

Sci Alpino Paris si laurea campione italiano di discesa: 2° Innerhofer UN' ORA FA

Nicol Delago, che meraviglia! Seconda in discesa ad Altenmarkt-Zauchensee

Sci Alpino Bassino campionessa italiana di gigante, seconda Brignone 24/03/2021 A 12:14