Alla presenza dei Race Director di Coppa del Mondo femminile e maschile, Peter Gerdol e Markus Waldner, è stato ri-definito il calendario della prossima stagione, che sarà poi ufficializzato il 3 ottobre. Ecco 39 gare maschili e 35 femminili, niente più combinate o paralleli almeno per l’annata 2020-2021 (con un’eccezione di cui parleremo), solo le 4 specialità di base, ovvero slalom, gigante, superG, discesa libera. E nessun evento misto uomini/donne, leggi Team Event . Non ci sarà nemmeno il Parallelo di Capodanno a Davos, il 1° gennaio, appena re-introdotto e subito rimandato al 2022. Uomini e donne si ritroveranno assieme solo per l’apertura di Soelden, i Mondiali di Cortina d’Ampezzo e le Finali.

Arrivano le tappe separate per velocità e le gare tecniche, con l’esclusione di Wengen e Kitzbuehel, dove però saranno create “bolle” speciali per gli slalomisti, che alloggeranno da un’altra parte (Grindelwald e Kirchberg). L’idea è dunque quella di una Coppa del Mondo “semplificata” per portare poi in sicurezza le squadre all’evento clou della stagione, i Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Ci sarà un gigante in più per Adelboden, due discese a Wengen, una probabilmente in due manche, e in Alta Badia ecco lo slalom al posto del gigante parallelo. A Levi, in Finlandia, gareggeranno solo le donne, sabato 21 e domenica 22 novembre. Sant Moritz anticipa il suo doppio appuntamento accogliendo le modifiche previste, con due superG il 5-6 dicembre; Courchevel arriva il 12-13 dicembre con gigante e slalom, anziché il solo gigante originariamente previsto il 15 dicembre.