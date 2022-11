Controllo della neve con esito positivo e conseguente ok della Fis (federazione internazionale di sci) alle gare di Coppa del mondo di Lake Louise in Canada dal 25 al 27 novembre. Sono in programma una discesa e due superG uomini.

La notizia arriva a stretto giro di posta dopo il semaforo verde dato dalla stessa FIS allo svolgimento dei due slalom femminili che si terranno a Levi il 19 e il 20 novembre. Finora la stagione della Coppa del Mondo di sci è andata a rilento: solo il gigante mascjole di Sölden ha potuto svolgersi regolarmente, visto che le condizioni meteorologiche hanno portato all'annullamento del gigante femminile di Sölden, oltre alla due discese di Zermatt/Cervinia e ai due paralleli di Lech/Zuers.

