Shiffrin non vuole lamentarsi per quanto accaduto, sa che altre persone stanno attualmente molto peggio di lei, sotto diversi punti di vista: “Tuttavia, spesso trovo difficile alzarmi la mattina. A volte vorrei restare a letto“. Questo è esattamente ciò che la bicampionessa olimpica non può permettersi, al momento. Perché a causa di un infortunio alla schiena ha già saltato l’apertura della stagione a Sölden, lo scorso 17 ottobre. E probabilmente dovrà dire addio anche allo slalom gigante parallelo di Lech/Zürs, previsto tra tre settimane. “Faccio fisioterapia e riabilitazione. La mia schiena sta guarendo e spero di tornare per le gare di Levi“, ha detto Shiffrin. Come promemoria, ricordiamo che i due slalom sono in programma in Lapponia il prossimo 21-22 novembre.