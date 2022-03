imponendosi nella seconda prova della discesa libera femminile della finali di Coppa del Mondo. L’americana, attesa per tutta la settimana dal duello con la slovacca per il titolo nella classifica generale, ha chiuso con il miglior tempo (1’27”39), infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie. Proprio le due gare veloci possono dare a Shiffrin il margine giusto per conquistare la sua quarta sfera di cristallo, con Vlhova, oggi nona a 1.44 che dovrà assolutamente limitare i danni.

Non solo il duello per la generale, ma anche quello per la coppa di discesa, La bergamasca ha 75 punti di vantaggio nei confronti della svizzera , con quest’ultima obbligata a chiudere almeno tra le prime due per avere ancora speranze. La seconda prova è andata a favore dell’elvetica, che ha chiuso alle spalle di Shiffrin a 75 centesimi, mentre Goggia si è piazzata solamente al quindicesimo posto a quasi due secondi (+1.94). La bergamasca probabilmente non ha voluto forzare, ma va comunque sottolineato che se le posizioni fossero queste anche in gara domani, la coppa di discesa andrebbe comunque nelle mani dell’azzurra.