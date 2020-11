Da quel binomio Valerio Ghirardi ha plasmato le fondamenta della velocità femminile a lungo fino ai Giochi Olimpici di Torino 2006. Dopo quel traguardo decise di cambiare strada, andando ad allenare a livello giovanile. Dopodichè prese per mano la spagnola Carolina Ruiz Castillo per ben quattro anni, cui segue la guida dell’intera squadra di velocità iberica, dove rientra anche la più quotata Maria Rienda Contreras. Sentì però il bisogno di tornare a casa fino a quando accettò di allenare l’atleta paralimpica Melania Corradini.

La speranza di tornare a lavorare con l’Italia non venne però soddisfatta, così si rimise al lavoro, questa volta sulle nevi canadesi. La federazione del paese nordamericano aveva bisogno di rifondare il settore giovanile e lo scelse ad occhi chiusi. Dopo una sola stagione tornò a casa, perché non gradiva come si erano messe le cose sotto diversi punti di vista. Così iniziò a seguire di nuovo altre giovani promesse, ma in contemporanea sopraggiunse la notizia della malattia che, purtroppo, lo ha portato fino alla morte.