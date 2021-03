Sofia Goggia da grande guerriera tornerà in pista per le Finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide , con l’obiettivo di difendere dall’assalto delle avversarie la coppa di specialità di discesa libera. La bergamasca lo scorso 31 gennaio si è infortunata al perone ed è stata così costretta a saltare i Mondiali di Cortina. Corinne Suter e Lara Gut Behrami hanno approfittato dell’assenza dalle gare dell’azzurra per ridurre il distacco in classifica che attualmente è di 70 e 97 punti, quando manca una sola gara al termine.

Goggia: "Sono tranquilla e non ho pretese"

La bergamasca ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane per cercare di ristabilirsi e tornare in tempo utile per Lenzerheide: "Sono state sedute che mi hanno permesso di capire molte cose, ringrazio Livigno per averci messo a disposizione tracciati perfettamente preparati. Non ho mai sentito dolore, abbiamo alternato giri di slalom in campo libero al gigante, fino ad arrivare a supergigante e discesa su neve facile".

Goggia è consapevole di quanto possa essere complicato tornare da un infortunio in tempi così brevi e preferisce non fissare obiettivi: "Non ho alcuna pretesa, intendo affrontare le prove di discesa a Lenzerheide come tutte le altre gare e poi vedremo insieme allo staff se ci saranno le condizioni per partecipare alla gara, fisicamente sto facendo tutto ciò che devo fare in questo genere di situazioni. Mi sento abbastanza tranquilla, in pista cercherò solamente di concentrarmi sulle cose che devo fare. Sarà una discesa come tante altre, penso di avere attraversato in passato prove peggiori nella mia carriera".

