Sofia Goggia ha vissuto una stagione trionfale fino alla fine di gennaio. Quattro successi e un secondo posto nelle discese disputate l'hanno fatta regina di questa disciplina, investendola del ruolo di naturale favorita per l'oro ai Mondiali di Cortina. Purtroppo un infortunio patito rientrando a valle a Garmisch l'ha estromessa dalla rassegna iridata a pochi giorni dal via. L'azzurra non ha potuto neanche difendere l'argento conquistato in Super G ad Are 2019. La sua stagione è finita prima del tempo, ma la consolazione è che Sofia può ancora vincere la Coppa di disciplina in discesa, trofeo già messo in bacheca nel 2018. In carriera, Goggia ha conquistato 32 podi e 11 vittorie in Coppa del Mondo, oltre a due medaglie mondiali e l'oro olimpico in discesa a PyeongChang 2018.