Sofia Goggia si guarda intorno e non vede solo lo sci, anzi: la campionessa azzurra è diventata socia del progetto 'Le Selvagge': come riporta Repubblica, si tratta di un'azienda agricola che alleva 2500 galline in ampi spazi, rifacendosi ai tempi di una volta. E a lei fa piacere anche dare una mano in prima persona...

"Ho deciso di investire nel progetto 'Le Selvagge', vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le loro uova, certificate come biologiche, sono vendute anche a ristoranti top, ad esempio quelli di Cracco a Portofino e a Milano e il 'Carlo Magno' a Brescia. Durante il Covid venivano dei ragazzi, figli di amici dei miei genitori, a vendermi le uova: costavano poco, quasi me le davano gratis. Tramite loro ho conosciuto questa realtà che mi ha incuriosito: il progetto di Marco Rossi mi ha entusiasmato. L'iniziativa ha avuto una eco importante nella Bergamo di quei brutti giorni: l'azienda ha cominciato a vendere ai privati, poi agli esercizi commerciali e ai ristoranti".

Gli animali dispongono di spazi ben superiori ai 6 metri quadrati ciascuno che fanno scattare la qualifica di "biologiche" alle uova e sono curati in maniera davvero particolare, proprio con l'obiettivo di farli vivere felici. Ad esempio, al mangime per le galline si uniscono, al mattino e pomeriggio, due merende a base di verdure avanzate da cooperative biologiche. E di conseguenza le proprietà organolettiche delle loro uova sono al top. "Aiuto anch'io con la pollina, sì rimuovo gli escrementi. Il contadino è spesso disdegnato: passa per essere grezzo e rozzo e privo di cultura. In realtà ha dalla sua una cultura ancestrale ed è questo che mi ha affascinato, oltre alla possibilità di valorizzare il mio territorio. E poi il nome 'Le Selvagge' mi pare perfetto per le mie galline".

