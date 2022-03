Non sarà della partita Sofia Goggia: la vice-campionessa olimpica di discesa, ancora in fase di recupero dopo la caduta a Cortina, ha deciso di concentrare le residue energie per la discesa di Courchevel (16 marzo), dove la bergamasca Il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di sci alpino propone l'appuntamento di Lenzerheide, in Svizzera, con supergigante e gigante (in programma sabato e domenica).: la vice-campionessa olimpica di discesa, ancora in fase di recupero dopo la caduta a Cortina, ha deciso di concentrare le residue energie per la discesa di Courchevel (16 marzo), dove la bergamasca difende 75 punti di vantaggio su Corinne Suter

La classifica di superG vede un dominio azzurro con Federica Brignone in testa a quota 477 punti, seguita da Elena Curtoni con 374 e Goggia con 332, l'austriaca Tamara Tippler è quarta con 259. Il superG di sabato sarà l'ultima gara in calendario prima delle finali di Courchevel-Meribel: al momento sono qualificate Federica Brignone, prima in graduatoria con 477 punti davanti a Elena Curtoni con 374 e Sofia Goggia con 332. Marta Bassino è dodicesima con 154 punti, mentre rimane al momento esclusa Francesca Marsaglia 26esima a quota 60 ma ancora con qualche chances di scalare posizioni.

