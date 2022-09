Coppa del Mondo di sci alpino si avvicina, con Sofia Goggia ha scaldato i motori con una intensa sessione di allenamenti in Sudamerica insieme alla pattuglia azzurra e una volta tornata in Europa è stata protagonista al Festival dello Sport di Trento, dove ha parlato in una lunga intervista di coppia con l'amica rivale Lindsey Vonn. Lasi avvicina, con la stagione che decollerà il prossimo 22 ottobre con il tradizionale gigante d'apertura di Sölden.ha scaldato i motori con una intensa sessione di allenamenti in Sudamerica insieme alla pattuglia azzurra e una volta tornata in Europa è stata protagonista al Festival dello Sport di Trento, dove ha parlato in una lunga intervista di coppia con l'amica rivale

Ed è stata proprio la statunitense ha sottolineare quanto sia saldo i legame tra due fuoriclasse della discesa libera. "Quei fiori che Sofia mi donò rimangono un ricordo speciale. Sì, ci sono somiglianze tra di noi anche se, chiedendomi di Federer e Nadal, non so se possiamo paragonarci a loro. In termini di amicizia, però, certamente sì". Un concetto ribadito da Sofia: "Tra donne è difficile avere un'amicizia all'interno del mondo dello sci. Ci sono tante dinamiche che non si vedono dall'esterno, ci sono tensioni e io posso dire di avere amici fuori da questo sport e sono le persone a cui mi affido quando tolgo gli scarponi, ma Lindsey ha uno spessore umano incredibile, è una persona che va oltre la semplice campionessa. Non conosco nessuno con la sua caratura".

n pochi al mondo avrebbero potuto ottenere un risultato del genere". Lindsey Vonn si è ritirata nel 2019, ma non si è defilata dal mondo dello sci e alle ultime Olimpiadi di Pechino è stata commentatrice per NBC. E così ha avuto modo di seguire la discesa di Goggia, capace di conquistare il secondo posto nonostante l'infortunio patito poche settimane prima e che le stava portando via il sogno olimpico. "A Pechino, ho commentato la discesa di Sofia ed è stato speciale. L'ho chiamata subito dopo quello che ha fatto. Un momento incredibile, quella medaglia d'argento vale davvero oro per tutto quello che c'era dietro. I".

