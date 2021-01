Rinascere dal dolore, Sofia Goggia ne sa qualcosa. Con la vittoria nella discesa libera in Val d'Isere dello scorso 19 dicembre, l’azzurra è tornata al successo dopo un anno tormentato dalla frattura scomposta del radio sinistro rimediata a Garmisch. Anche la sua Bergamo ha sofferto molto nell’ultimo anno, risultando tra le città più colpite dal Covid-19: per questo motivo, nelle gare di Coppa del Mondo, Sofia indosserà un casco dove è ritratto lo skyline di Bergamo Alta. La 28enne azzurra ha mostrato questo dettaglio sul suo profilo Twitter, con tanto di dedica "Sempre con me. BergAMO".