Nuove importanti novità per tutti gli amanti della montagna e, in particolare, dello sci: entreranno, infatti, in vigore da gennaio 2022 una serie di provvedimenti e obblighi da tenere sulle piste; l'obiettivo è quello di diminuire gli incidenti (a volte, anche pericolosi) e rendere tutto l'ambiente il pù sicuro possibile. Il decreto legislativo n.40 introduce il casco obbligatorio e l'assicurazione.

I PROVVEDIMENTI

Assicurazione obbligatoria

Ogni sciatore dovrà essere dotato di assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Tutti i gestori dovranno avere una polizza assicurativa per gli sciatori per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. Per chi non rispetterà la regola, la multa prevista sarà di 100/150 euro e ritiro immediato e gli verrà ritirato lo skipass.

Casco per i minorenni

Ogni minorenne che pratica sci alpino, snowboard, slitta o slittino dovrà obbligatoriamente indossare un casco protettivo. L'obbligo era già in vigore ma riguardava solo i ragazzi fino a 14 anni.

