Giuliana Minuzzo è morta all'età di 88 anni. Nata a Vallonara, in provincia di Vicenza, si è affermata come una delle più grandi sciatrici del dopoguerra, capace di vincere la prima medaglia femminile dello sport italiano alle Olimpiadi invernali: un bronzo in discesa libera a Oslo nel 1952. Fin dai primi anni si mise in mostra sulle piste da sci, tanto da essere considerata l'erede della leggendaria Celina Seghi. Vinse per due volte la Coppa Foemina e ottenne ottimi risultati anche all'estero, nelle prestigiose classiche austriache, svizzere e francesi (all'epoca non esisteva ancora il circuito della Coppa del Mondo di sci alpino, istituita nel 1966). Nel 1951 vinse il suo primo titolo italiano, in slalom gigante.