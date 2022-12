Marta Bassino è seconda dopo la prima manche del gigante femminile in corso nella località sciistica piemontese. L’azzurra sfrutta il pettorale numero 1 e per un buon tratto di gara riesce a essere nel arriva Petra Vlhova a scalzara, seppur con un vantaggio minimo: sono infatti solo 7 i centesimi che separano le due. Sestriere vuol dire Italia e l’Italia risponde dopo la prima manche del gigante femminile in corso nella località sciistica piemontese. L’azzurra sfrutta il pettorale numero 1 e per un buon tratto di gara riesce a essere nel leader’s corner , fino a quando nona scalzara, seppur con un vantaggio minimo: sono infatti solo 7 i centesimi che separano le due.

Vlhova e Bassino vicine, le altre più indietro

Dunque, Marta Bassino parte bene: a parte qualche sbavatura nel finale, che inizialmente danno l’impressione di poter essere un problema, in realtà il suo tempo è ottimo e quelle che scendono dopo di lei fanno fatica a starle vicine. Tessa Worley è la più vicina, a 33 centesimi, mentre faticano le altre come Sara Hector e Federica Brignone. Non male Mikaela Shiffrin, alle spalle di Worley con 4 centesimi più di lei, ma poi arriva Petra Vlhova, che rimonta nel finale e chiude in luce verde di 7 centesimi. Dunque La classifica recita Vlhova, Bassino, Worley e da lì non si smuoverà più.

Le altre italiane

Come dicevamo, Brignone ha qualche difficoltà ed è ottava a 96 centesimi, distacco alto che però potrebbe permetterle di cercare una parziale rimonta. C’è anche Roberta Melesi, che col 40 si piazza 24ª e quindi avrà una buona posizione per la seconda manche. Prima di lei, invece, erano scese Sofia Goggia ed Elena Curtoni, ma nessuna delle due trova il ritmo e sono fuori, così come Elisa Platino. Menzione anche per Lara Colturi, che da albanese non trova l’accesso alla seconda tranche di gara. La vera sorpresa di giornata, però, è Asja Zenere, che si piazza 12ª a 1.85 col pettorale 43.

Appuntamento per la seconda manche alle 13:30.

