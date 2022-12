Il programma di giornata prevede alle 9:30 la prima manche dello slalom maschile in Val d’Isere, seguita subito dopo (ore 10:30) dallo slalom femminile di Sestriere; seconde manche a partire dalle 12:30 (maschile) e 13:30 (femminile). Tutte le gare sono visibili in diretta e streaming sui canali Eurosport, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Coppa del Mondo di sci alpino.

Ad

La seconda manche di slalom femminile on demand

Val d'Isère Kastlunger, che rimonta nella seconda manche! Riguardalo UN' ORA FA

Premium Alpine Skiing Sestrieres | Women's Slalom 13:14-14:29 Live

14:01 - Malissimo anche Liensberger

Irriconoscibile Katharina Liensberger, campionessa del mondo in carica nello slalom e quinta a 1.88 dopo una gara trattenuta e piena di sbavature.

13:59 - Holtmann dietro Aronsson Elfmann, malissimo Truppe

Mina Fuerst Holtmann non riesce a mantenere il vantaggio sulla svedese. Katharina Truppe, se già aveva fatto male nella prima manche, nella seconda fa anche peggio ed è sesta a 2.40.

13:52 - Che manche di Aronsson Elfmann!

Completate le prime 15, in testa c'è Hanna Aronsson Elfmann, autrice di una manche pazzesca: qveva solo 7 centesimi di vantaggio, rifila a Bucik 1.68 totali. Un treno ad alta velocità.

13:50 - In testa Bucik, buon tempo di manche

Ana Bucik si piazza in testa e si mette dietro alcune delle avversarie scese dopo di lei. Il suo è il miglior tempo di manche, con un parziale di 58.30.

13:42 - Inforcata per Gulli

Peccato per Anita Gulli, che stava andando forte ai primi due intermedi, ma poi inforca.

13:40 - A punti Lorenzi e Tschurtschenthaler

Perde posizioni Lucrezia Lorenzi, ma chiude la gara ed è ultima, quindi fa comunque punti. Punti anche per Vera Tschurtschenthaler, che resta nella sua posizione.

13:37 - Vi riproponiamo Kastlunger

Non possiamo fare a meno di riproporvi Tobias Kastlunger, vero eroe della Val d'Isère

Kastlunger, che rimonta nella seconda manche! Riguardalo

13:31 - Ripartita la gara femminile

Primi punti per Lara Colturi, che apre la seconda manche e arriva al traguardo.

13:21 - Kristoffersen giù dal podio, vince Braathen!

Un grave errore a metà gara compromette la prova di Henrik Kristoffersen, che chiude sesto a 1.35. Vince Braathen davanti a Feller e Meillard

13:19 - Braathen col turbo

Vola Lucas Braathen, miglior tempo di manche ed è davanti con ben 84 centesimi di vantaggio.

13:16 - Feller che fenomeno

Podio per Feller, che ne combina di ogni a metà gara, ma nell'ultimo settore recupera tutto e torna davanti di 14 centesimi. Che manche pazzesca!

13:15 - Resiste Meillard

Jakobsen commette un errorino e dissipa il vantaggio. Sfila secondo a 8 centesimi da Meillard. Ora Feller, si va per il podio.

13:14 - Meillard davanti

Si mantiene la classifica della prima manche: Meillard davanti a Pinturault.

13:11 - Pinturault di rabbia!

Errore di Pinturault, che coi denti tiene in piedi la gara e innesta il turbo, tornando in luce verde nel finale per 4 centesimi

13:09 - Schwarz terzo, di poco davanti a Tobias

Errore di Schwarz, che perde tutto il vantaggio e chiude al terzo posto, proprio davanti al nostro Tobias.

13:07 - Yule davanti

Si inizia a fare sul serio, arrivano quelli fortissimi: Daniel Yule è davanti di 38 centesimi.

13:04 - Erroraccio di Ryding! Top 10 per Tobias

Dave Ryding commette un erroraccio che gli fa perdere un sacco di tempo: è nono a 1.07 e Kastlunger è in top 10!!!

13:03 - Dietro anche Popov!

Mamma mia come stiamo vlando! Popov è terzo alle spalle del nostro Tobias, che rimonta meravigliosa!

13:01 - Inforcata di Vinatzer!!!

Stava scendendo a tutta Alex Vinatzer, ma inforca ed è uno zero per l'azzurro.

13:00 - Inforcata di Foss-Solevaag

Inforca Foss-Solevaag, ora tocca ad Alex Vinatzer.

12:58 - Ginnis terzo, altro posto rimontato da Tobias

Il greco Ginnis perde tutto e sfila al terzo posto, anche dietro al nostro Kastlunger. Che spettacolo!

12:56 - Haugan scalza Kastlunger

Il momento doveva arrivare: con fatica, ma Timon Haugan riesce a stare davanti al nostro Tobias. che gara di Kastlunger.

12:53 - Kastlunger nei primi 15!

Anche Strasser, nonostante la rimonta nel finale, perde da Tobias Kastlunger che è nei primi 15!

12:50 - Dietro anche Rodes

Mamma mia che strage che sta mietendo Tobias! Il suo tempone resiste!

12:49 - Male Kolega!

Un secondo e 11 di ritardo per Samuel Kolega, continuiamo a sognare!

12:47 - Anche Gstrein è dietro!

Continua la rimonta di Tobias Kastlunger: Fabio Gstrein è dietro, che cavalcata!

12:45 - Inforca Nef

Entra in top 20 Kastlunger: Tanguy Nef inforca, altra posizione rimontata.

12:44 - Terzo Sala

Continua a rimontare Tobias: anche Tommaso Sala è un po' frenato e scivola al terzo posto.

12:42 - Male Gross

Prende tantissimo ritardo il nostro Stefano Gross, che scivola ottavo a 0.95 a causa di un errore.

12:41 - Tre posizioni recuperate per Tobias

Temmel finisce a sua volta dietro, per Kastlunger tre posizioni recuperate.

12:40 - Dietro anche Muffat-Jeandet

Freno a mano tirato per Muffat-Jeandet, che dà la sensazione di voler arrivare in fondo e chiude quarto.

12:38 - Zenhaeusern dietro

Ramon Zenhaeusern parte male e fa fatica nella parte alta: è dietro al nostro Tobias.

12:37 - Miglior tempo di manche per Kastlunger!

Fa il suo dovere Tobias Kastlunger, che sta davanti col miglior tempo di manche, il suo tempo è di 1:40.92 e arrivano i primi punti in coppa del mondo.

12:34 - Arriva Holzmann, ora il primo italiano

Sebastain Holzmann è ultimo, adesso tocca a Kastlunger.

12:31 - La gara è ripartita

Arriva al traguardo Erik Read e fa segnare il tempo di 1:40.92.

12:25 - Quattro italiani nella seconda manche

Ricordiamo che potremo assistere alla gara di quattro italiani nella seconda manche: Vinatzer 11°, Sala 21°, Gross 22° e bravissimo Kastlunger 26° col pettorale 67. Kastlunger è il pettorale più alto qualificatosi per l'inversione dei 30.

12:20 - A breve la seconda manche maschile

Torniamo in Val d'Isère per la seconda manche dello slalom maschile, in programma tra una decina di minuti, sperando che non ci siano gli stessi ritardi della prima manche. Il primo a partire sarà Erik Read, sul podio virtuale Feller, Braathen e Kristoffersen.

11:50 - Finisce la gara, Colturi è dentro

Con Estelle Alphand 42ª, la gara finisce e la prima a partire nella seconda manche sarà Lara Colturi. Ricapitolando, in testa c'è Petra Vlhova, davanti a Wendy Holdener e Mikaela Shiffrin. Bene le italiane, con Lara Della Mea nona, Anita Gulli 22ª, Vera Tschurtschenthaler 25ª e Lucrezia Lorenzi 27ª. Appuntamento alle 12:30 con la seconda manche dello slalom maschile e alle 13:30 per la seconda dello slalom femminile.

11:45 - Rivediamo Della Mea

Siamo ancora estasiati dalla prova di Della Mea. Rivediamola

Spettacolo Della Mea in slalom! Top-10 nella prima manche: rivivila

11:43 - Colturi appesa a un filo

Un po' di fatica per Lara Colturi, che chiude 29ª a 3.02. È ancora lì, ma a rischio eliminazione.

11:35 - Ma che Italia! 25ª Lorenzi

Brava anche Lucrezia Lorenzi, che lotta per tutta la manche e col 45 chiude 25ª a 2.93.

11:30 - Nelle 30 per ora anche Tschurtschenthaler

Autrice di una bella prova anche Vera Tschurtschenthaler, che è 23ª a 2.78 e potrebbe tranquillamente restare dietro.

11:28 - Fuori Rossetti, bravissima Della Mea!!!

Esce la prima delle italiane, Marta Rossetti, ma è fantastica Lara Della Mea, che si piazza nona con 1.63 di distacco.

11:26 - Rivediamo Vlhova

Rivediamo insieme intanto la gara di Petra Vlhova.

Che recupero di Vlhova nel finale! È davanti in prima manche

11:19 - Finite le prime 30

Classifica cristallizzata in top dopo le prime 30, adesso finalmente potremo vedere le italiane.

11:11 - Fenomenale Ljutic

Col 25 Zrinka Ljutic si infila sesta a 1.07! Era vicinissima a Vlhova, poi un errore ma non si perde d'animo e riprende il ritmo, trovando una parte finale strepitosa.

11:08 - Finisce la prima manche maschile, 4 azzurri qualificati

Finisce la prima manche dello slalom maschile intanto e l'Italia piazza ben quattro uomini in seconda manche: Vinatzer 11°, Sala 21°, Gross 22° e bravissimo Kastlunger 26° col pettorale 67.

11:02 - Moltzan, che numero!

Bravissima Paula Moltzan, che col 19 si infila sesta a 1.10 nonostante un erroraccio a metà gara da cui si salva con un miracolo.

10:59 - Gara interrotta, caduta di Huber

Huber inforca, cade e si ferma metri e metri più sotto. Gara interrotta per un attimo, ma l'atleta sta bene.....

10:54 - Gara lunghissima, dopo quasi mezz'ora solo le prime 15

Sono scese le prime 15 atlete, la gara si prospetta ancora molto lunga e la prima delle italiane è Marta Rossetti con il 35.

10:50 - Che erroraccio di Hector!

Sara Hector, che era davanti di 15 centesimi, si sdraia e perde tempo. Riparte, ma il distacco è impietoso. 5.43.

10:45 - Aggiornamento sul maschile

La gara maschile, intanto, è ancora in corso, quindi vi aggiorniamo sugli italiani. Simon Maurberger è fuori, mentre Stefano Gross al momento è imediatamente dietro Tommaso Sala, col 22° tempo. Manca solo Tobias Kastlunger, che scenderà col 67 (di 72 partecipanti).

10:43 - Anche peggio Truppe

Ben due secondi di ritardo per l'altra Katharina, Truppe. Manche da dimenticare per entrambe le austriache.

10:41 - Male Liensberger

Katharina Liensberger è l'ombra di sé: non riesce a ritrovarsi, al momento è penultima con un distacco abissale (meglio solo di Bucik): 1.80.

10:39 - Shiffrin terza

Parte bene Mikaela Shiffrin, decisa sul muro, ma nel finale si perde un po' e rallenta. Non ci sono errori, ma è dietro: è lì, terza a 33 centesimi.

10:37 - Che rimonta di Vlhova!

Bravissima Petra Vlhova, che nonostante un po' di fatica nella parte alta alla fine lascia andare gli sci, trova il ritmo e da luce rossa passa in verde: è davanti di 24 centesimi.

10:36 - Svenn Larsson dietro, tanti errori

Errori per Anna Svenn Larsson, che va in rotazione di spalle un paio di volte e perde tempo. È terza a 0.53.

10:34 - Holdener alla grande, davanti nonostante un errore

Bravissima Wendy Holdener, che è davanti alla tedesca nonostante un errore. Lontana invece Ana Bucik, scesa col 2 e in coda alla classifica con oltre un secondo di ritardo.

10:31 - Slalom lungo, 59" netti per Dürr

Tutto bene, finora (la precisazione è d'obbligo) per Dürr, che affronta con una buona regolarità questo lungo slalom. Per lei 59" netti.

10:30 - Ci spostiamo a Sestriere

Ci spostiamo ora a Sestriere per lo slalom femminile. Pettorale 1 per Lena Dürr, si parte!

10:25 - Situazione in ghiaccio: 1° Kristoffersen, 2° Braathen, 3° Feller, 11° Vinatzer

Nessun inserimento tra gli ultimi scesi dopo che la classifica si era smossa un po'. Doppietta norvegese al comando con Kristoffersen e Braathen separati di 7 centesimi. Apertissima anche la lotta per il podio: Feller è 3°, ma nel giro di tre decimi troviamo Jakobsen, Meillard, Pinturault, Schwarz e Yule. Top-10 chiusa da Rydin e Popov, quest'ultimo precede di tre centesimi il migliore degli italiani, Alex Vinatzer. L'altro azzurro sceso finora, Tommaso Sala, è 16°.

Kristoffersen al comando dopo la prima manche: riguardalo

10:16 - Super Jakobsen, è 4°!

Eccolo ritrovato Kristoffer Jakobsen! Calvario per gran parte della scorsa stagione, lo svedese resetta e vola con il quarto miglior tempo su una pista segnata. Distacco di 59 centesimi, a soli tre dal terzo posto occupato da Feller. Scala fuori dalla top-10 Vinatzer, superato anche dal bulgaro Albert Popov.

10:08 - Yule scalza Vinatzer di una posizione

Ottima prova di Daniel Yule, anche se pure lui come Pinturault perde tanto nel finale. Settimo posto per l'elvetico a 82 centesimi di ritardo, scivola nono Vinatzer.

10:06 - Vinatzer traballante, 8° a più di un secondo

Purtroppo Alex Vinatzer trova segni sulla pista nella parte alta, sbaglia, va lungo su una figura e paga oltre un secondo di ritardo per colpa di quell'errore. Un gran peccato, dato che nella seconda metà del tracciato ha girato sui tempi del leader Kristoffersen, ma la gara non è compromessa. L'ottavo posto a 1"14 di ritardo può permettergli di sognare la rimonta.

Vinatzer funambolico, prima manche salvata dagli errori: riguardala

10:02 - Pinturault in lotta per il podio

Pronto riscatto di Alexis Pinturault dopo l'undicesimo posto in gigante: il transalpino riesce a restare sui tempi di Kristoffersen per due terzi di manche, perde qualcosa di troppo nel finale ma taglia il traguardo col quinto tempo provvisorio a 67 centesimi di distacco, un solo decimo dalla top-3.

10:00 - Sala indietro

Ryding e Strasser a oltre un secondo, mentre Strolz inforca alle prime porte. Ora tocca a Tommaso Sala: prima manche in controllo, forse troppo, chiude a 1"67 di ritardo ed è per ora il tempo più alto.

9:56 - Fuori anche McGrath!!

CLAMOROSO, OUT ANCHE MCGRATH!!! Inforcata pure per il norvegese che aveva vinto gli ultimi due slalom della scorsa stagione. Sei atleti scesi e la consapevolezza che, anche quest'anno, questa specialità ci regalerà tante emozioni e sorprese!

9:54 - Noel inforca!!

PRIMO COLPO DI SCENA DI GIORNATA!! Clement Noel è fuori già alla prima manche: il francese inforca a metà tracciato, stava pagando quasi mezzo secondo su Kristoffersen e non sembrava in gran forma.

9:53 - Meillard e Feller più attardati

Classica manche "alla Feller" per l'austriaco, sporca e piena di sbavature sul muro ma capace di far segnare nettamente il miglior parziale all'ultimo settore, chiudendo terzo a 56 centesimi. Sei decimi e mezzo di ritardo invece per Meillard.

9:50 - Kristoffersen rimonta e va in testa

Dopo un inizio leggermente in sordina, Henrik Kristoffersen ritrova ritmo attorno ai pali e riesce a recuperare tutto lo svantaggio del primo settore. Il classe '94 norvegese chiude davanti per 7 centesimi.

Kristoffersen al comando dopo la prima manche: riguardalo

9:49 - Braathen all'arrivo

50"15 è il primo riferimento cronometrico della gara, fatto segnare da Lucas Braathen. Buone impressioni per il norvegese, tracciatura molto veloce nel finale, più duro il tratto sul muro.

9:48 - Finalmente si parte!

Ci siamo, finalmente! Risolti i problemi di elettricità, Braathen è pronto ad aprire il cancelletto.

9:36 - Noel si ripeterà oppure sarà ancora Norvegia?

Nel mentre che la partenza è stata ulteriormente posticipata, approfittiamo per ricordare i precedenti più recenti qui a Val d'Isere in slalom. Le ultime due vittorie sono state vinte dai padroni di casa francesi (Noel nel 2021 e Pinturault nel 2019). Tuttavia, le ultime quattro gare di Coppa del Mondo tra i pali stretti sono state conquistate da atleti norvegesi (due a testa per Kristoffersen e McGrath). Vedremo se una delle due strisce vincenti proseguirà e quale.

9:31 - Partenza ritardata

Si attende ancora qualche minuto prima di scendere. Si parla di mancanza di elettricità sulla Face de Bellevard, motivo per cui la partenza del primo atleta è stata ritardata. Ne approfittano i tecnici per continuare a lavorare sulla pista.

9:28 - La startlist dello slalom maschile

Così come ieri, aprirà la gara il norvegese Lucas Braathen, seguito dal connazionale Kristoffersen e dall'elvetico Meillard. Pettorale numero 4 per Feller, poi Noel, McGrath, Strasser, Ryding, Strolz. Il primo italiano scende col numero 10, Tommaso Sala. Poi Pinturault, Schwarz, Foss-Solevaag e col 14 Vinatzer.

9:26 - Tanta neve in Val d'Isere

È nevicato anche nella notte sulle Alpi francesi, ci sono le condizioni ideali finalmente per vedere grande spettacolo e una gara equilibratissima. Ricordiamo che nell'annata precedente su dieci slalom (più quello olimpico) abbiamo avuto otto vincitori differenti.

9:20 - Gli azzurri in gara: speranze Vinatzer e Sala, fuori Razzoli

Le speranze azzurre di giornata in Coppa del Mondo sono tutte rivolte principalmente su Alex Vinatzer, dato che tra le donne l'obiettivo è entrare nelle prime trenta. Il 23enne gardenese non trova il podio da quasi due anni, ma la scorsa stagione ci è arrivato vicino molto spesso, come a Val d'Isere quando è uscito di scena a pochissimi metri dall'arrivo.

Sarà interessante rivedere anche Tommaso Sala all'opera, dopo aver disputato una stagione costantemente nei piani alti della classifica, anche se è mancato il podio. Gli altri italiani al cancelletto: Simon Maurberger, Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Assente Giuliano Razzoli per problemi alla schiena.

Vinatzer, che beffa! Sbalzato via, salta la penultima porta

9:15 - Avremo un nuovo vincitore in Coppa del Mondo 2022/2023

La notizia del giorno tra gli uomini è che avremo un nuovo vincitore in questa stagione di Coppa del Mondo. Finora infatti le prime sei gare se le sono spartite equamente l’elvetico Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con tre successi a testa, ma entrambi non gareggiano in slalom. Chi avrà la meglio in Val d’Isere? Almeno una decina di nomi possono giocarsi il primo gradino del podio.

Odermatt, sempre lui! Gigante dominato in Val d'Isère, rivivi la gara

DOVE SEGUIRE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO IN TV E STREAMING

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ . Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

9:10 - Tutto pronto per il primo slalom maschile della stagione

Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i giganti di ieri, oggi è il momento delle prove tra i pali stretti. Si parte tra venti minuti con la prima manche di slalom maschile sulla Face de Bellevard di Val d'Isere, in Francia.

Tripudio per Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo

Val d'Isère Norvegia al comando in slalom, Vinatzer vicino ai 10, out Noel 3 ORE FA