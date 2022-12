Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino femminile riprende la sua corsa dall'Europa e per la precisione da Sestriere, dove sono in programma un gigante e uno slalom nel weekend del 10 e 11 dicembre. Una nuova occasione per Marta Bassino e Federica Brignone di andare all'attacco del podio tra le porte larghe, dove farà il suo debutto stagionale anche Sofia Goggia. Tra i rapid gates tutte alla caccia di Mikaela Shiffrin, che torna a gareggiare dopo il turno di stop a Lake Louise e continua la caccia al record di Lindsey Vonn. Occhio, però: Ladi sci alpino femminile riprende la sua corsa dall'Europa e per la precisione da, dove sono in programma un gigante e uno slalom nel weekend del 10 e 11 dicembre. Una nuova occasione perdi andare all'attacco del podio tra le porte larghe, dove farà il suo debutto stagionale anche. Tra itutte alla caccia di, che torna a gareggiare dopo il turno di stop a Lake Louise e continua la caccia al record di Lindsey Vonn. Occhio, però: a Killington hanno vinto Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener

Ad

Subito Bassino! Seconda al gigante inaugurale, rivivi la sua gara

Val d'Isère Si torna in Europa, finalmente il primo slalom: programma e orari UN' ORA FA

Quando sono le gare di Sestriere

sabato 10 dicembre - gigante (manche alle 10:30 e alle 13:30)

domenica 11 dicembre - slalom (manche alle 10:30 e alle 13:30)

Shiffrin in lacrime dopo la vittoria in slalom

Dove seguire le gare di Sestriere in tv e streaming

Le gare veloci di Sestriere verranno trasmesse in diretta sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ ( qui l'offerta ). Le gare saranno commentate da Gianmario Bonzi e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione la gara sui canali lineari di Eurosport. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Le convocate dell'Italia

Sono nove le convocate azzurre per le gare tecniche in Italia: Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Asia Zenere ed Elisa Platino per il gigante, Vera Tschurtschenthaler, Lara Della Mea, Anita Gulli, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola per lo slalom.

Bentornata Rossetti: di nuovo a punti in Coppa del Mondo

Sci Alpino Colturi rivela: “Lasciare l'Italia scelta sofferta" UN GIORNO FA