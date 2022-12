Marta Bassino nel gigante sulla Kandahar G.A. Agnelli e quindi questa prova di ponendo fine a un digiuno che durava da 692 giorni nel massimo circuito internazionale, vale a dire dal centro sulle nevi di Kranjska Gora del gennaio 2021. La vittoria che si aspettava . Tre anni fa non era andata benissimo anel gigante sulla Kandahar G.A. Agnelli e quindi questa prova di Coppa del Mondo di sci alpino femminile , per lei, aveva un sapore decisamente particolare.L’avvicinamento era stato positivo, considerando il primo successo stagionale sfiorato tra le porte larghe a Killington. Una trasferta nordamericana nella quale Bassino aveva fatto vedere grossi miglioramenti sui piani e questa qualità le è stata molto utile quest’oggi per aggiudicarsi il gigante. È servito dar fondo a tutte le proprie risorse per battere un grande Sara Hector e così si è concretizzato il sesto successo in carriera in Coppa del Mondo,, vale a dire dal centro sulle nevi di Kranjska Gora del gennaio 2021.

Tripudio per Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo

Bassino: "Durante la gara mi sentivo in un rodeo"

"È un periodo che sto sciando bene. Ho pensato ‘dai, che si può fare’ qui a Sestriere. Questa mattina ho fatto la solita routine, stavo bene e ci tenevo tanto alla gara di casa", ha raccontato Marta ai canali FISI. Un risultato che le ha permesso di conquistare il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità: "Ora ho anche il pettorale rosso, e stamattina l’ho visto addosso a Lara Gut e ho pensato che sarebbe potuto diventare mio. Durante la gara mi sentivo in un rodeo, ma alla fine l’atteggiamento fa la differenza. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il pubblico ed è stato bellissimo, da pelle d’oca. Ora sto sciando abbastanza bene anche sui piani, anche a Lake Louise sono riuscita a tirare fuori dei buoni risultati. La scorsa estate siamo ripartiti da zero, cercando un’idea tecnica che si sta dimostrando giusta. Stavo già facendo bene nel periodo di Soelden, e ora ho concretizzato. Penso che farò tutte le discipline, ma non lo slalom”, ha concluso la sciatrice azzurra.

Bassino ringrazia i tifosi: "Che emozione, siete fantastici!"

Brignone: "Nella seconda manche ci ho messo carattere"

"È stato un gigante davvero complesso. Sono soddisfatta di quello che ho tirato fuori nella seconda parte. Lake Louise è stata una batosta per me, ma oggi ho avuto migliori sensazioni che in tutti gli allenamenti dei giorni passati" il commento alla gara di Federica Brignone, quarta nel gigante di Sestriere. "Nella seconda manche ci ho provato, ho tirato fuori il carattere, era necessario farlo. Quando ho visto il risultato ero molto contenta. Non sono salita sul podio, ma chi mi sta davanti in questo momento è più forte. Marta e la Hector erano le favorite e si sono confermate".

Brignone: "Mi sto impegnando per far tornare un buon feeling"

La gioia di Zenere, prima volta a punti in Coppa del Mondo

Vengo da una settimana incredibile, sempre nella top ten e anche oggi l’ho sfiorata. Dopo tanti anni di fatiche adesso mi godo il momento e spero prosegua il più a lungo possibile" ha dichiarato a fine gara. Exploit della gara piemontese, l'azzurra Asja Zenere. Dopo un periodo travagliato dagli infortuni, alla terza gara di Coppa del Mondo la 25enne vicentina non solo si qualifica alla seconda manche con un sorprendente 12° tempo , ma addirittura si migliora nella seconda sfiorando la top-10. "" ha dichiarato a fine gara.

Zenere senza timore, primi punti e top-10 a un soffio! Rivedila

Goggia: "Non era il gigante ideale"

Meno soddisfatta delle compagne in nazionale Sofia Goggia, tornata a confrontarsi con le grandi in questa specialità per la prima volta dopo l'infortunio: "Non era la gara ideale per il rientro. Ho fatto molta fatica, l’ho portata a termine ma sapevo di essere in ritardo. Non ho ancora gli automatismi del gigante, visto anche il poco allenamento specifico. Tanto ho perfettamente la cognizione di cosa fanno i miei sci in discesa, quanto mi manca tutto ciò nel gigante". La 30enne bergamasca è pronta a riscattarsi la settimana successiva con le gare di velocità a St.Moritz.

Goggia: "Concentrata sulla velocità, sogno un dietro le quinte stile F1”

