Sci Alpino

Sofia Goggia: "Disperazione dopo Cortina, a Pechino ho sentito il supporto dall'Italia"

SCI ALPINO - Sofia Goggia si affaccia alla nuova stagione dopo l'estate in Argentina che è stata un ottimo test per rimettersi in equilibrio. Ripercorre l'incidente a Cortina e i momenti di allenamento e sofferenza che hanno seguito quel giorno fino alle Olimpiadi: "Amuleti? Non ne ho avuti a Pechino, ma ho avuto il supporto della Nazione".

00:03:05, 2 ore fa