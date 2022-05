Torna a parlare. La sciatrice medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha partecipato nella mattina di martedì 10 maggio alla Cerimonia di premiazione degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Gialle svolta presso il Salone d’Onore della caserma “Gen.B Sante Laria” di Roma, non rinunciando a rispondere alle domande dei tanti giornalisti presenti.

L’atleta in prima battuta ha sottolineato l’importanza di partire immediatamente bene con il nuovo quadriennio , non commettendo errori, in modo da arrivare nelle migliori condizioni alle prossime Olimpiadi: “– ha detto Goggia nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA –“.