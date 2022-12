la stessa Sofia Goggia di un anno prima. Doppietta in discesa a Lake Louise, ad un passo dal replicare il tris della stagione precedente sempre sulla Men’s Olympic, non fosse stato per una frenata di troppo sul muro L’avevamo lasciata con un ginocchio non ancora del tutto a posto dopo l’infortunio patito a Cortina e il recupero forzato nell’impresa, riuscita, di agguantare la medaglia alle Olimpiadi di Pechino . Il ritorno dalla pausa estiva però ci ha riconsegnato. Doppietta in discesa a Lake Louise, ad un passo dal replicare il tris della stagione precedente sempre sulla Men’s Olympic, non fosse stato per una frenata di troppo sul muro nel SuperG di chiusura del primo fine settimana dedicato alla velocità per le donne. Un avvio di Coppa del Mondo 2022/2023 comunque sfavillante per la 30enne bergamasca, che diventa l’italiana più vincente di sempre in discesa libera, si riavvicina pericolosamente al primato di successi overall di Federica Brignone (19 a 20) e mantiene cucito addosso il pettorale rosso di leader della classifica di specialità da ormai due anni.

È ancora Lake-Sofia! Goggia apre la stagione vincendo, rivivi la gara

Ad

Nuova stagione, team diverso, ma la sostanza non cambia: irrequieta sugli sci, mai remissiva con quel piede pesante che le permette di fare la differenza sulle avversarie, come nel trionfo al cardiopalma di gara-1 di discesa, la rimonta di gara-2 e il disperato recupero sul piano conclusivo nel SuperG terminato ad un paio di decimi dal podio (fino a metà prova era ad 85 centesimi di ritardo da Mowinckel, alla fine terza). Goggia balza immediatamente al secondo posto provvisorio della classifica generale, vicina all’attuale leader Mikaela Shiffrin, ma con una gara in meno rispetto alla fuoriclasse statunitense.

Lake Louise Goggia: "Ho sciato male nella prima parte, ma il risultato è buono" 14 ORE FA

Goggia senza rivali! Rimonta e raddoppia in discesa, rivivi la vittoria

Con un inizio così promettente, arrivata all’ultima gara del trittico canadese persino a poter giocarsi la leadership della classifica generale, viene spontaneo interrogarsi fin dove può spingersi in questa stagione l’azzurra. Se la quarta sfera di cristallo in discesa e la doppietta con il supergigante appaiono alla portata, si può credere in un obiettivo ancora più ambizioso come la Coppa del Mondo generale?

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE? Mikaela Shiffrin Federica Brignone Petra Vlhova Sofia Goggia Lara Gut-Behrami Michelle Gisin Wendy Holdener Marta Bassino Ragnhild Mowinckel Corinne Suter

Obiettivo minimo la coppa di discesa, mentre la generale...

È ancora presto per fare calcoli, tra possibili ulteriori cancellazioni ed eventuali imprevisti a livello fisico. Basandosi su ciò che si è visto a Lake Louise, Sofia Goggia rimane la favorita assoluta in discesa, nonostante una concorrenza più agguerrita. E persino in SuperG potrebbe ritornare presto la donna da battere: non ne disputava uno dalla brutta caduta di Cortina, dove fino a quel momento si trovava al comando anche di quella classifica.

Ho sciato proprio male nella prima parte dove ho sofferto, avevo bassa velocità e poca curva, lì mi sono persa un po’ in giro. Quando le velocità sono alte e c’è da lasciare andare gli sci sono a posto. […] Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere (quinta, ndr) ci può stare [Sofia Goggia dopo il SuperG di Lake Louise, 4/12/2022]

Goggia funambolica, vicina al podio nonostante due errori: rivivila

il calendario non viene in aiuto della bergamasca in ottica generale. Il programma iniziale prevedeva già un leggero squilibrio tra gare veloci e gare tecniche, che dopo la Farsi trovare al top in due discipline di certo è un’ottima base di partenza, quantomeno per assicurarsi una sedia nelle prime cinque posizioni. Tuttaviadella bergamasca in ottica generale. Il programma iniziale prevedeva già un leggero squilibrio tra gare veloci e gare tecniche, che dopo la cancellazione definitiva del weekend di Zermatt-Cervinia si è accentuato ulteriormente. Salvo ulteriori modifiche in corso d’opera, nel complesso si disputeranno nove discese (due in meno del previsto, una mazzata per Goggia), nove SuperG, dieci giganti (di cui uno da recuperare) e undici slalom.

la Coppa del Mondo ha premiato la polivalenza. Gli ultimi trionfi di Può risultare banale, ma guardando al recente passato. Gli ultimi trionfi di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova ne sono la prova: entrambe si sono portate a casa la sfera grossa senza aver regnato in una singola disciplina.

Goggia: "Disperazione dopo Cortina, a Pechino gran supporto dall'Italia"

Cosa servirebbe a Goggia per vincere la Coppa del Mondo

Shiffrin resta la principale accreditata per il quinto sigillo nonostante possa ricadere in passi falsi come nel Petra Vlhova. Calano invece le quotazioni di Lara Gut-Behrami dopo una spedizione disastrosa sulla Men’s Olympic (un ritiro e un 13° posto come miglior piazzamento) che fa dimenticare il Per quel po’ che ci siamo gustati all’antipasto di questa stagione,per il quinto sigillo nonostante possa ricadere in passi falsi come nel fine settimana di Killington : ha saltato Lake Louise, ma sappiamo che la rivedremo in azione almeno in SuperG , dove ha dimostrato più volte di valere il podio. Un’altra che si cimenterà nella velocità dove può accumulare punti preziosi è sicuramente. Calano invece le quotazioni didopo una spedizione disastrosa sulla Men’s Olympic (un ritiro e un 13° posto come miglior piazzamento) che fa dimenticare il ritorno al successo in gigante , ma la ticinese resta pur sempre campionessa mondiale in discesa e oro olimpico in SuperG non per caso.

Shiffrin sempre in spinta vince anche Levi bis: riguarda la gara

Sofia Goggia invece una terza specialità da punti pesanti per ora non la possiede. O meglio, una ce l’avrebbe, quella che le ha permesso di ottenere il primo podio nel circo bianco e di rientrare tra le migliori tre della generale per la prima e unica volta finora nel 2017, salvo poi accantonarla nell’ultimo periodo seguendo un percorso diverso. Sarà interessante dunque vederla all’opera nei prossimi giganti, magari già a partire dalla tappa di casa a Sestriere il 10 dicembre. In alternativa, dovrà mantenere una media spaventosamente alta nelle due discipline veloci, almeno da 80 punti (equivale a un secondo posto in tutte le gare), anche se nemmeno quella conquistata in Canada (81,7 punti, frutto di due vittorie e una quinta posizione) potrebbe rivelarsi sufficiente nel caso di una Shiffrin di turno costantemente tra le migliori ogni volta che apre il cancelletto.

La media punti dopo le prime settimane di Coppa del Mondo femminile (tra parentesi il numero di gare disputate)

S. GOGGIA (ITA) 81,7 (3) C. SUTER (SUI) 80 (3) M. SHIFFRIN (USA) 66,3 (4) W. HOLDENER (SUI) 60 (4) P. VLHOVA (SVK) 55 (4) L. GUT-BEHRAMI (SUI) 33,3 (4)

Goggia sul podio, risuona l'inno di Mameli a Lake Louise

Ai Mondiali per conquistare il titolo mancante

Non dimentichiamoci inoltre che, trattandosi di annata post-olimpica, alle porte c’è un Mondiale. L’oro iridato resta l’ultimo tabù da infrangere per entrare nel gotha della discesa femminile, siccome in quello scomparto della bacheca Goggia vanta “soltanto” una medaglia d’argento nel SuperG una di bronzo in gigante. La bergamasca ha un conto in sospeso con i Mondiali dalla precedente rassegna di Cortina, saltata per infortunio in uno dei momenti più in fiducia della carriera.

Il palmares di Sofia Goggia ai Mondiali di sci alpino

SuperG (Åre 2019) Argento Gigante (St. Moritz 2017) Bronzo Discesa (St. Moritz 2017) 4° posto SuperG (Schladming 2013) 4° posto Combinata (Schladming 2013) 7° posto

Insomma, bisogna capire se vale la pena rischiare per puntare al bersaglio grosso, col pericolo di esporsi troppo. Sofia Goggia sicuramente non ha timore di seguire la pista più vertiginosa, ma non sarebbe meno lodevole la scelta di aggiungere un titolo iridato anziché una sfera di cristallo più grande al ricco palmares, proseguendo più gradualmente verso il picco della condizione a febbraio in vista di Courchevel/Meribel 2023.

Sofia Goggia, il mio posto è qui

Beaver Creek, CO Franzoni per aria a un passo dal traguardo! Era da top-10 14 ORE FA