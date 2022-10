Sci Alpino

Sölden - Giovanni Borsotti “Ero fuori traccia e sono scivolato, ma non mi abbatto: carico per la prossima gara”

SCI ALPINO - Giovanni Borsotti è deluso per il grave errore commesso in seconda manche che lo ha fatto scivolare al 28° posto finale nel gigante d'apertura della Coppa del Mondo 2022/2023. Ma l'azzurro guarda già alle prossime gare: "Sono abbastanza abituato a queste situazioni, non mi abbatto".

00:01:06, 41 minuti fa