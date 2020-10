La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Soelden, in Austria: doppietta italiana con la vittoria di Marta Bassino, che guida ovviamente sia la graduatoria generale che quella di specialità, davanti a Federica Brignone, oggi seconda, infine Sofia Goggia è sesta.

Queste le dichiarazioni di Marta Bassino subito dopo l’arrivo ai microfoni di Eurosport: “Stavo sciando bene in allenamento, tutto è venuto in maniera naturale. Nella prima manche ero molto in fiducia, forse era più facile per me rispetto alla seconda, ho cercato di spingere fino alla fine. Sono molto contenta. Tornare a gareggiare è bellissimo per tutti“.

Bassino: "Orgogliosa di me stessa"

Sorride Federica Brignone (sito FISI): "Sempre meglio arrivare secondi dietro a un'italiana che a una straniera. Penso che sia un bel messaggio per l'Italia, significa che stiamo lavorando bene e che siamo in forma ed è positivo. C'è mancato poco anche per vincere ma sono molto contenta di avere cominciato così: dopo tutta la pressione, dopo tutto quello che è successo, sono davvero felice di avere cominciato così oggi".

Giustamente felice anche Sofia Goggia, che alla FISI invece dichiara: "E' stato bello iniziare la stagione. Ieri mi sentivo un po' tesa visto che era da febbraio che non gareggiavo. Oggi però ho sciato con la gioia di tornare a fare questo sport. So di avere tanto margine, non ho sciato al top. E' un gran risultato di squadra con Marta prima e Federica seconda. Io sesta, avrei firmato per questo risultato. Sono davvero emozionata. Oggi è anche il 113° compleanno dell'Atalanta e io ho sempre Bergamo nel cuore".

