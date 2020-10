Lo svizzero Gino Caviezel è in testa dopo la prima manche del gigante di Sölden . Una classifica, però, davvero cortissima, visto che i primi dieci sono racchiusi in neanche otto decimi. L’elvetico sorprende e chiude con il miglior tempo (1’08’13) al termine di una prova davvero pulita e senza sbavature prima sul muro e poi anche sul lungo piano finale.

Come detto una classifica davvero ravvicinata e lotta per il podio apertissima. In seconda posizione c’è lo sloveno Zan Kranjec, staccato di soli sei centesimi, mentre in terza posizione si trova Henrik Kristoffersen, che paga dieci centesimi a Caviezel. Il duello tanto atteso tra il norvegese ed Alexis Pinturault è vivissimo, visto che il francese è quarto con 15 centesimi di ritardo dalla vetta.