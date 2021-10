Alice Robinson fatica sul muro ma disputa un terzo settore fenomenale e alla fine chiude quinta a 90 centesimi.

Che brava Katharina Liensberger, che si infila in terza posizione a 63 centesimi! Ottima parte finale anche per lei.

Sesto posto per Sara Hector, a 1.32 da Gut.

Nina O'Brien si piazza in quinta posizione, facendo scendere di un gradino Federica Brignone. La statunitense recupera nella parte finale, dove in molte stanno facendo ben.

Anche Sofia Goggia paga molto sul muro, ma disputa una gran parte finale - recuperando qualcosa a Gut - e chiude ottava a 1.97.

Limita i danni anche Meta Hrovat, quarta a 98 centesimi da Gut. Anche lei in piena lotta per il podio, anche se le prime due restano lontane.

Petra Vlhova chiude il primo gruppo e si piazza terza a 81 centesimi da Gut. Bene ma non benissimo la slovacca, che comunque limita i danni.

Esordio anche per la veterana Tessa Worley, che non riesce a tenere il ritmo delle prime due. La francese chiude quarta a 1.65. Gut e Shiffrin di un altro pianeta fin qui.

Dopo un'estate complicata, Michelle Gisin non può essere al meglio e si vede. La svizzera chiude all'ultimo posto provvisorio, a 1.69 da Gut.

Che Lara Gut, signori! La svizzera riprende da dove aveva lasciato, è sempre in luce verde e chiude col miglior tempo, due centesimi meglio di Shiffrin!

Esce di scena Marta Bassino, la vincitrice del 2020! L'azzurra si inclina alla fine del muro e non riesce a rimanere nel tracciato. Che peccato, davvero. All'intermedio, comunque, pagava 57 centesimi da Shiffrin.

Una sbavatura sul muro costa caro a Federica Brignone, che chiude a 1.50 da Shiffrin. Non è contenta l'azzurra.

Shiffrin chiude in 1:02.82, senza sbavature e con una manche molto pulita. Vediamo se sarà stata anche veloce, ma l'impressione è buona.

Mikaela Shiffrin aprirà la stagione, avendo pescato il pettorale numero 1. La statunitense torna favorita per la sfera di cristallo dopo l'anno "di transizione" vissuto nel 2020/21.

Le italiane sono da corsa, ma in gigante la concorrenza è di livello eccelso. Da Mikaela Shiffrin a Petra Vlhova, da Tessa Worley a Lara Gut-Berhami, da Alice Robinson a Michelle Gisin. Ci sarà da divertirsi.

Ecco i pettorali delle otto italiane al via: 2 Federica Brignone, 3 Marta Bassino, 9 Sofia Goggia, 16 Elena Curtoni, 46 Karoline Pichler, 49 Roberta Midali, 52 Roberta Melesi, 68 Ilaria Ghisalberti.

Il gigante femminile promette spettacolo come sempre e l'Italia vuole essere protagonista. Marta Bassino vinse qui lo scorso anno, Federica Brignone l'ha fatto nel 2015 e Sofia Goggia vuole mostrare a tutti di poter ambire al podio anche in questa disciplina.

