Sölden è sinonimo di spettacolo e anche al kick off della Alexis Pinturault, ma anche l'Italia ha qualche motivo per sorridere. Gli azzurri a punti sono stati tre, con Luca De Aliprandini ottavo e migliore del gruppo. E Il classico gigante di inizio stagione sul Rettenbach diè sinonimo di spettacolo e anche aldella Coppa del Mondo 2021/22 è stato così. La vittoria è andato a Marco Odermatt , che meglio non poteva iniziare il suo assalto al trono di, ma anche l'Italia ha qualche motivo per sorridere. Gli azzurri a punti sono stati tre, conottavo e migliore del gruppo. E l'argento mondiale di Cortina si è detto abbastanza soddisfatto ai microfoni della Fisi subito dopo la gara, soprattutto visto il complicato avvicinamento vissuto negli ultimi mesi.

De Aliprandini parte col piede giusto: è ottavo

“Il mio obiettivo è sempre stare in zona podio, per oggi avevo parlato di top 5, ma sicuramente per come sono andate le ultime due settimane tra il dolore alla schiena e quello alla gamba, sapevo di non essere al 100% Sono arrivato ottavo, guardando il distacco non troppo lontano e per iniziare la stagione va bene così. Ci sono almeno dieci atleti che si possono giocare la vittoria ed il podio ad ogni gara". Riccardo Tonetti, invece, si è qualificato per il rotto della cuffia nella prima manche e nella seconda ha sciato con altro piglio, recuperando quattro posizioni. "Sono sicuramente più soddisfatto della prima manche, contento di aver avuto anche un po' di fortuna dalla mia parte con il pass per la seconda. Ci tenevo a disputare questa manche visto com'era andata la prima, stavolta sono riuscito a fare un bel muro pagando un po' in fondo rispetto a Maurberger e altri". A proposito di Simon Maurberger, che bello il suo debutto al rientro dall'infortunio! Da 29esimo a 20esimo col terzo tempo di manche. "In questa seconda manche ho fatto qualche pezzo veramente bene, soprattutto da metà muro in poi, forse potevo osare qualcosa di più in alto ma va bene così. Per essere la prima è ok, ora cerchiamo di migliorare di gara in gara".

