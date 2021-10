gigante maschile di Sölden, evento d’apertura della A spuntarla a metà gara è il padrone di casa Roland Leitinger, che sorprende il campione iridato Faivre, quasi certo di restare sulla poltrona del leader per tutta la run. Un austriaco non vince una gara di gigante dall’epoca post-Hirscher, più precisamente da gennaio 2019. È già spettacolo ed equilibrio nella prima manche del, evento d’apertura della stagione 2021-2022 di Coppa del Mondo di sci alpino., che sorprende il campione iridato Faivre, quasi certo di restare sulla poltrona del leader per tutta la run., più precisamente da gennaio 2019.

Dietro all’austriaco, a 19 centesimi di distacco, il gruppo degli inseguitori è comandato, come già detto, dal campione iridato in carica, seguito da Marco Odermatt e Zan Kranjec, tutti raccolti in meno di un decimo. L’ultimo vincitore della sfera di cristallo, Alexis Pinturault, è sesto a 0”57 dal leader, alle spalle di Gino Caviezel (+0”35). Insomma, tutto è ancora da decidere nella seconda manche.

Se la può ancora giocare per un buon piazzamento anche Luca De Aliprandini, decimo a 88 centesimi dal leader e 67 dalla zona podio. L’argento mondiale in carica, sceso col pettorale numero 1, è autore di una prova pulita nel complesso, mantenendo un buon ritmo tra le porte larghe sia sul ripido che sul piano. Davanti al migliore degli azzurri troviamo il tedesco Schmid (7° a +0"67), il croato Zubcic (8°, +0"85) e il giovane statunitense Radamus (+0"85).

Sottotono nella prima manche la Norvegia, con tutti i suoi atleti fuori dalla top-10: Kristoffersen è undicesimo e un centesimo più lento di De Aliprandini, mentre il vincitore dell'anno scorso, Lucas Braathen, a ridosso dei migliori 20. In mezzo a loro Nestvold-Haugen (15°), caduto McGrath.

GLI ALTRI ITALIANI

Insieme a De Aliprandini, gli altri due azzurri che raggiungono la seconda manche sono Simon Maurberger e Riccardo Tonetti, occupando gli ultimi due posti disponibili, rispettivamente 29° e 30°. Esce di scena invece Giovanni Borsotti.

