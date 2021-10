Attesa Goggia, Odermatt vs Pinturault: i pronostici dei commentatori

Simon Maurberger non brilla e si piazza appena davanti a Tonetti, anche lui a rischio eliminazione. Fuori dai 30 Hannes Zingerle e Filippo Della Vite.

In ghiaccio la top 10 della prima manche del gigante maschile di Sölden: Roland Leitinger al comando a sorpresa, davanti a Faivre (+0.19), Odermatt (+0.21), Kranjec (+0.27), Caviezel (+0.35), Pinturault (+0.57), Schmid (+0.67), Zubcic (+0.71), Radamus (+0.85) e De Aliprandini (+0.88).

De Aliprandini apre la stagione maschile in gigante

Tre sono partiti, ne mancano cinque di azzurri: 42 Simon Maurberger, 45 Hannes Zingerle, 50 Filippo Della Vite, 59 Giovanni Franzoni, 70 Alex Vinatzer. Sono partiti 32 dei 71 iscritti alla gara.

River Radamus da impazzire! Due numeri incredibili dello statunitense per restare nel tracciato ed è pure veloce: chiude nono a 85 centesimi. De Aliprandini scala in decima piazza.

Riccardo Tonetti parte discretamente, ma perde una vita sul muro e non si riprende più. Chiude 22esimo a 2.02, ultimo tra chi è arrivato al traguardo. Non sarà facile restare nei 30.

Il secondo a uscire - dopo il norvegese McGrath - è purtroppo il nostro Giovanni Borsotti, che esce di scena sul muro. Peccato.

Attenzione attenzione: Roland Leitinger al comando! Esplode Sölden! L'austriaco tiene alla grande sul muro e vola nella parte finale, abbassando il tempo di Faivre di 19 centesimi!

Altra ottima manche, stavolta di Alexander Schmid: il tedesco scia pulito ed è sesto a 48 centesimi, con una grande parte finale.

Mathieu Faivre è al comando quando sono scesi i primi 15 della startlist. Dietro di lui Odermatt (+0.02), Kranjec (+0.08), Caviezel (+0.16). Poi Pinturault, Zubcic e De Aliprandini (+0.69) settimo.

Henrik Kristoffersen vola in alto, dove segna il miglior tempo. Paga anche lui sul muro e chiude con un discreto ottavo posto a 70 centesimi da Faivre.

Al rientro dall'infortunio il vincitore dell'anno scorso fa fatica: Lucas Braathen è 12esimo a 1.19.

Gino Caviezel super! Lo svizzero scia una grande manche, senza errori e si piazza quarto a 16 centesimi da Faivre!

Stefan Brennsteiner chiude settimo a 70 centesimi da Faivre, appena dietro a De Aliprandini. Buona parte finale dell'austriaco dopo un muro deficitario.

Marco Schwarz parte discretamente, ma perde una vita sul ripido e il suo tempo lievita. Chiude ottavo a 1.17.

Che gara sta venendo fuori! Marco Odermatt paga sul muro ma è un fulmine in fondo e chiude secondo a 2 centesimi da Faivre! Si chiude il primo sottogruppo.

Mathieu Faivre riparte da dove aveva lasciato! Muro incredibile del francese, che commette una sbavatura in fondo ma riesce ad andare al comando con 8 centesimi su Kranjec.

Luce verde per Filip Zubcic nel primo settore, ma il croato poi non riesce a tenere il ritmo di Kranjec. Chiude terzo, a 44 centesimi dallo sloveno e appena davanti a De Aliprandini.

Zan Kranjec non brilla in alto, ma si scatena sul muro e fa la differenza. Lo sloveno va al comando con 30 centesimi su Pinturault.

Loic Meillard commette qualche sbavatura nella prima parte e scivola indietro. Nel finale recupera qualcosa, ma è terzo a 81 centesimi da Pinturault.

Alexis Pinturault parte a tutta e guadagna mezzo secondo sul muro, ma perde terreno nella parte finale e va in testa con 31 centesimi su De Aliprandini. La conferma di una buona manche dell'azzurro.

Buona prima manche di Luca De Aliprandini, che scia pulito ma aggressivo e senza sbavature. Chiude in 1:04.81. Vediamo se sarà stato anche veloce.

Lo scorso anno, a Sölden, vinse il norvegese Lucas Braathen, che si impose davanti a Marco Odermatt e a Gino Caviezel.

Braathen vince in rimonta, podio stravolto

Sarà proprio De Aliprandini ad aprire le danze, avendo pescato il pettorale numero 1. Oltre a lui, ci sono altri sette azzurri al via: 23 Giovanni Borsotti, 24 Riccardo Tonetti, 42 Simon Maurberger, 45 Hannes Zingerle, 50 Filippo Della Vite, 59 Giovanni Franzoni, 70 Alex Vinatzer.

Punteranno al podio - e forse a qualcosa di più - anche il nostro