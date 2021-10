discorso a due tra Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, ma la lotta per il podio resta ancora apertissima. Nonostante la lunga pausa, continua il grande momento di forma della ticinese, al comando dopo la prima manche del gigante di Sölden per soli La prima gara della Coppa del Mondo 2021-2022 sembra già un, ma la lotta per il podio resta ancora apertissima. Nonostante la lunga pausa, continua il grande momento di forma della ticinese, al comando dopo la prima manche del gigante di Sölden per soli due centesimi sulla statunitense . Impeccabili sul Rettenbach le due tra le favorite della vigilia per la sfera di cristallo, che hanno separato tutte le altre di almeno mezzo secondo.

Diverse sorprese tra i nomi che si giocano il podio nella seconda parte di gara. L’austriaca Stephanie Brunner sembra tornata quella di un tempo ed è terza a 0”54 dalla leader, seguita dalla connazionale Katharina Liensberger (+0”63) e dalla giovane canadese Valerie Grenier (+0”74).

Sesto posto ma non lontana dalla zona podio Petra Vlhova, che paga 81 centesimi da Lara Gut. Alle sue spalle restano sotto al secondo di ritardo Alice Robinson (+0”90) e Meta Hrovat (+0”98). Completano la top-10 un’altra slovena, Andreja Slokar (+1”16), e un’altra austriaca, Ricarda Haaser (+1”30).

Le italiane

C’era tanta attesa per l’esordio stagionale delle azzurre, che negli ultimi anni a Sölden si erano esaltate. Invece le cose non stanno andando per il verso giusto. Federica Brignone, la migliore delle italiane, per ora è al 15° posto ad 1”52 di distacco dalla leader; Sofia Goggia si piazza provvisoriamente in 22^ posizione distante quasi due secondi. Entrambe avranno comunque modo di rimontare nella seconda manche. Marta Bassino, vincitrice qui l’anno scorso, esce di scena a metà tracciato, facendosi schiacciare alla fine del muro e non riuscendo più a rimanere tra le porte larghe nel tratto in ombra. Stessa sorte purtroppo per Elena Curtoni, Roberta Midali e Roberta Melesi. Un gran peccato, soprattutto per la detentrice della coppa di specialità che viaggiava con buoni intermedi.

