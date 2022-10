Sölden apre i battenti alla nuova stagione di sci alpino. gigante maschile a dare il via alla Marco Odermatt sul ghiacciaio del Rettenbach. Il primo ad aprire il cancelletto sarà Alexis Pinturault, colui che ha dovuto passare la sfera di cristallo proprio al 25enne svizzero, mentre per vedere il primo italiano in azione dobbiamo attendere col pettorale numero 7 Luca De Aliprandini, faro della spedizione azzurra sul Tirolo. Tra i protagonisti di giornata i norvegesi Henrik Kristoffersen (in forte ricrescita nel finale della scorsa stagione) e Lucas Braathen, il padrone di casa Manuel Feller e lo sloveno Zan Kranjec. Da segnalare anche il ritorno al gigante di apertura di Aleksander Aamodt Kilde, principale pretendente di Odermatt al globo. Chi trionferà nella prima gara di Coppa del Mondo 2022/2023? Odermatt si riconfermerà a Sölden o vedremo un vincitore diverso? Come andranno gli italiani al debutto? De Aliprandini riuscirà a salire sul podio? Appuntamento per la prima manche alle ore 10:00, a seguire la seconda manche alle ore 13:00. Finalmente si riparte! Come da tradizione, la località diapre i battenti alla Cancellata la prova femminile per le condizioni meteo avverse, sarà ila dare il via alla 57ª edizione della Coppa del Mondo con un giorno di ritardo. Tutti all’inseguimento del “nuovo re”sul ghiacciaio del Rettenbach. Il primo ad aprire il cancelletto sarà, colui che ha dovuto passare la sfera di cristallo proprio al 25enne svizzero, mentre per vedere il primo italiano in azione dobbiamo attendere col pettorale numero 7, faro della spedizione azzurra sul Tirolo. Tra i protagonisti di giornata i norvegesi(in forte ricrescita nel finale della scorsa stagione) e, il padrone di casae lo sloveno. Da segnalare anche il ritorno al gigante di apertura di, principale pretendente di Odermatt al globo. Chi trionferà nella prima gara di Coppa del Mondo 2022/2023? Odermatt si riconfermerà a Sölden o vedremo un vincitore diverso? Come andranno gli italiani al debutto? De Aliprandini riuscirà a salire sul podio? Appuntamento per la prima manche alle ore 10:00, a seguire la seconda manche alle ore 13:00.

Premium Sci alpino Sölden | Gigante uomini (1a manche) 09:45-11:30 Live

Ad

10:25 - Dopo il primo gruppo: 1° Odermatt, 2° Braathen, 3° Kranjec

Sölden Paris: "Il gigante per me è una nuova sfida" 15 ORE FA

Dopo Meillard nessun inserimento nelle prime cinque posizioni. Riepiloghiamo l'ordine provvisorio: Odermatt, Braathen (+0.41), Kranjec (+0.69), Meillard, Feller, Kristoffersen, McGrath, Pinturault, Zubcic e Schmid 10°. Purtroppo l'unico azzurro sceso finora, Luca De Aliprandini, è uscito.

10:20 - Meillard quarto

Loic Meillard spaventa il connazionale Odermatt, ma una sbavatura nel ripido gli fa perdere decimi preziosi: il 26enne elvetico però scia alla pari dell'attuale leader della prima manche per il resto della prova, chiudendo a 81 centesimi di ritardo, ad un passo dalla zona podio.

10:15 - McGrath a meno di un secondo

Molto trattenuto nella parte più tecnica, ma nei piani Atle Lie McGrath è un fulmine ed è l'unico capace di recuperare decimi su Odermatt: chiude al sesto posto a +0.97.

10:11 - De Aliprandini out!

Noooo, INIZIA CON UN RITIRO LA STAGIONE DI LUCA DE ALIPRANDINI! L'azzurro si gira a metà del ripido ed è il primo dei ritirati. Pessimo inizio per gli azzurri. Un vero peccato perché De Aliprandini era a soli 8 centesimi di ritardo da Odermatt dopo il primo intermedio.

10:10 - Braathen limita i danni, 2°

Veloce nel primo settore e capace di limitare i danni dal ripido in giù: ottima prestazione di Lucas Braathen, il classe 2000 norvegese chiude a 41 centesimi da Odermatt.

10:08 - Kranjec secondo!

Buona prova di Zan Kranjec, secondo provvisorio a 69 centesimi. Lo sloveno si trova bene su questo pendio, dove ha ottenuto due podi in passato. Da tenere d'occhio in vista della seconda manche.

10:07 - Kristoffersen terzo

La dimostrazione che Odermatt abbia fatto un altro sport arriva con la discesa di Henrik Kristoffersen: il norvegese chiude a 95 centesimi di ritardo, perdendo molto nel raccordo conclusivo.

10:05 - Odermatt vola!

Prima manche dominante di Marco Odermatt!! Linee dirette sul ripido che gli permettono di creare un solco già in questa prima manche tra lui e gli altri due scesi prima. Tempo di 59.88 per il 25enne elvetico, addirittura 89 centesimi meglio di Feller.

Odermatt contro tutti: il grande sci riparte da Sölden

10:03 - Feller è davanti

Ottimo nel piano iniziale, resiste nel restante tratto della pista: Manuel Feller chiude 13 centesimi più veloce di Pinturault e si porta provvisoriamente in testa. Ora il campione Odermatt.

10:01 - Il primo a scendere è Pinturault

Chiamato al riscatto dopo una stagione a secco di vittorie, Alexis Pinturault è l'atleta che apre la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. 1:00.90 il tempo del transalpino.

9:58 - Le condizioni del tracciato

Temperature alte questa settimana, gli addetti in pista hanno cercato di fare il possibile per rendere il pendio duro, ma non lo sarà mai come eravamo abituati gli scorsi anni sul Rettenbach. Per questo i pettorali bassi (Pinturault, Feller, Odermatt, Kristoffersen) partono leggermente favoriti in questa prima manche. Più sfortunato Luca De Aliprandini, che ha pescato il numero più alto (7) tra gli atleti del primo gruppo di merito.

9:55 - I precedenti all'Opening di Sölden

Lo scorso anno partì da qui la rincorsa verso il titolo generale di Marco Odermatt, sempre sul podio in gigante nella scorsa stagione. Tra gli uomini in attività, l'unico che vanta più di un successo è Alexis Pinturault (trionfatore nel 2016 e 2020). In mezzo tra il francese e l'elvetico il primo successo in carriera del classe 2000 Lucas Braathen.

Nessun italiano ha mai vinto a Sölden: i migliori piazzamenti al maschile sono due secondi posti ottenuti di Manfred Moelgg (2012) e Massimiliano Blardone (2004). De Aliprandini è chiamato a riaggiornare queste statistiche impolverate.

9:45 - Gli italiani in gara

Sono nove gli italiani in gara all'Opening di Sölden. Luca De Aliprandini è il leader degli azzurri tra le porte larghe, con il dichiarato obiettivo di puntare alla coppa di specialità: per mantenere vive le speranze servirà una partenza convincente. Ritorno in gigante per Dominik Paris dopo tre anni (partirà 34esimo). E poi Giovanni Borsotti (pettorale 22), Simon Maurberger (43), Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite (dal 49 al 51), chiudono Alex Hofer e Hannes Zoingerle (58 e 59).

De Aliprandini: "Sogno di lottare per la coppa di gigante"

9:40 - Gli uomini aprono la stagione

Giornata nera quella di sabato per la Coppa del Mondo: oltre al gigante femminile, gli organizzatori hanno dovuto cancellare anche le prime gare di velocità al maschile che sarebbero dovute andare in scena a Zermatt/Cervinia la prossima settimana. Fortunatamente il meteo ha dato una tregua per disputare il gigante maschile sul ghiacciaio del Rettenbach. Alcuni uomini-jet li vedremo già all'opera stamattina nel gigante d'apertura insieme agli specialisti: di conseguenza, vedremo già da oggi quasi tutti i big in gara.

Dove seguire la Coppa del Mondo di sci alpino in TV e streaming

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ (). Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

9:30 - Mezz'ora all'inizio della Coppa del Mondo

Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della prima gara della stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo di sci alpino! Dopo le difficoltà della giornata precedente, finalmente c'è l'ok per iniziare da Sölden, in Austria. Alle ore 10:00 scatterà la prima manche del gigante maschile.

Paris: "Il gigante per me è una nuova sfida"

Sölden Il maltempo rovina l'esordio: cancellato il Gigante femminile IERI ALLE 06:28