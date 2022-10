Marco Odermatt domina la prima manche dell'Opening di Sölden e dà un segnale chiaro, di chi non si è rilassato dopo la sfera di cristallo conquistata a 25anni non ancora compiuti e che ha intenzione di imporre una lunga era sotto il proprio nome. Sciata perfetta sul ghiacciaio del Rettenbach e linee dirette sull'impegnativo ripido per il campione elvetico nella prima metà del gigante maschile, che apre i battenti alla nuova stagione di sci alpino dopo la Lucas Braathen, secondo a 41 centesimi, e lo sloveno Zan Kranjec (3° a +0.69). In corsa per il podio anche Loic Meillard, tra i migliori nei tratti in piano, capace di rimediare ad un errore e limitare i danni con un passivo di 81 centesimi sul connazionale. Sono passati sette mesi senza una gara di Coppa del Mondo ma non è cambiato nulla:e dà un segnale chiaro, di chi non si è rilassato dopo la sfera di cristallo conquistata a 25anni non ancora compiuti e che ha intenzione di imporre una lunga era sotto il proprio nome. Sciata perfetta sul ghiacciaio del Rettenbach e linee dirette sull'impegnativo ripido per il campione elvetico nella prima metà del gigante maschile, che apre i battenti alla nuova stagione di sci alpino dopo la cancellazione della prova femminile il giorno precedente . Soltanto due avversari sono in grado di tenergli testa lungo tutto il pendio: il classe 2000 norvegese, secondo a 41 centesimi, e lo sloveno(3° a +0.69). In corsa per il podio anche Loic Meillard, tra i migliori nei tratti in piano, capace di rimediare ad un errore e limitare i danni con un passivo di 81 centesimi sul connazionale.

Non comincia bene invece la stagione per i colori azzurri: Luca De Aliprandini si gira a metà corsa ed esce di scena, mentre Giovanni Borsotti soffre per entrare nei primi trenta ed è l'unico azzurro che rivedremo nel pomeriggio. Grande rammarico per il vice-campione del mondo, era a soli otto centesimi di ritardo nel tratto meno consono alle sue caratteristiche. Niente da fare nemmeno per Dominik Paris: fallisce il tentativo di accedere alla seconda manche per tre decimi.

Ad

De Aliprandini comincia male: l'azzurro esce sul muro

Sölden De Aliprandini comincia male: l'azzurro esce sul muro UN' ORA FA

La classifica dopo la prima manche

1. M. ODERMATT (SUI) 59.88 2. L. BRAATHEN (NOR) +0.41 3. Z. KRANJEC (SLO) +0.69 4. L. MEILLARD (SUI) +0.81 5. M. FELLER (AUT) +0.89 6. H. KRISTOFFERSEN (NOR) +0.95 7. A.L. MCGRATH (NOR) +0.97 8. A. PINTURAULT (FRA) +1.02 9. F. ZUBCIC (CRO) +1.28 10. A. SCHMID (GER) +1.33 23. G. BORSOTTI (ITA) +2.22 36. D. PARIS (ITA) +2.96

Non è una sorpresa il podio virtuale a metà gara. Alle spalle di Marco Odermatt, che va a caccia del decimo podio consecutivo in gigante tra Coppa del Mondo e oro olimpico, troviamo due degli atleti che in passato avevano dimostrato maggiore confidenza sul Rettenbach. Braathen si è fatto conoscere al grande pubblico proprio nella località tirolese vincendoci nel 2020, mentre Kranjec punta al terzo podio su questo tracciato. Top-3 che però non è ancora in ghiaccio: un Meillard senza errori potrebbe recuperare i 12 centesimi di svantaggio, inoltre attaccato all'elvetico c'è Manuel Feller (+0.89).

Feller: "Posso migliorare sul ripido, ma sono in buona posizione"

Uno che nei tratti meno ripidi ha recuperato parecchio sul leader è stato Atle Lie McGrath: se non si trattiene come ha fatto in questa prima manche, potrebbe dire la sua per il podio che dista tre decimi. Resta sotto al secondo di ritardo anche il veterano degli specialisti norvegesi nelle prove tecniche, Henrik Kristoffersen: tanta attesa per vederlo scendere con nuovi materiali ai piedi, chiude con un discreto sesto posto provvisorio. Forse svantaggiato dall'aver dovuto rompere il ghiaccio, Alexis Pinturault è ottavo a poco più di un secondo. A completare la top-10 il croato Filip Zubcic e il tedesco Alexander Schmid.

Per quanto riguarda gli altri big pretendenti alla generale, discreta prestazione per Aleksander Aamodt Kilde - tornato con l'intenzione di riprovarci tra le porte larghe dopo averle messe da parte a causa dell'infortunio al crociato nel 2020/2021 - che termina la prima manche al 22° posto, mentre si qualifica anche un purista delle prove veloci come Vincent Kriechmayr (25° a +2.26).

Braathen: "Buona manche, ho chance di salire sul podio"

Delusione Italia: solo Borsotti in seconda manche

Visti i distacchi, cresce il rimpianto di non vedere De Aliprandini in seconda manche: si sarebbe potuto giocare tranquillamente un posto tra i primi cinque, invece la strada verso la coppa di specialità comincia in salita. A Dominik Paris mancano 32 centesimi per sperare di incassare qualche punto in classifica, ma può consolarsi di essere il secondo migliore degli italiani, più veloce degli specialisti in squadra con il 33enne altoatesino. Filippo Della Vite, Simon Maurberger, Giovanni Franzoni, Riccardo Tonetti, Alex Hofer e Hannes Zingerle finiscono tutti sopra i tre secondi.

Alla fine infatti l'unico italiano capace di qualificarsi alla seconda manche è Giovanni Borsotti, 23° rischiando di scivolare sul muro e pagando così oltre due secondi di svantaggio. La speranza del piemontese è quella di riscattarsi nella prossima metà (diretta tv e streaming su Eurosport dalle 12.45) per cercare di rimontare e rendere pù onorabile un avvio di stagione decisamente sotto le attese per l'Italia.

Borsotti: "Neve molto bella, ma ci ho messo troppa foga"

Sölden Odermatt subito dominante: rivivi la sua prima manche UN' ORA FA