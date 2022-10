gigante d'apertura di Sölden, è previsto grande spettacolo tra le migliori interpreti della disciplina e non solo, con Mikaela Shiffrin faro della gara e della lotta per la classifica generale che si accenderà già al primo appuntamento. E se la statunitense, Federica Brignone e compagnia si prenderanno la luce dei riflettori, c'è anche un altro motivo di interesse per la gara austriaca. A meno di sorprese dell'ultima ora, il Rettenbach sarà infatti il teatro del debutto nel circuito maggiore di Lara Colturi. Sabato 22 ottobre riparte la Coppa del Mondo di sci alpino . Nel tradizionale, è previsto grande spettacolo tra le migliori interpreti della disciplina e non solo, con Mikaela Shiffrin faro della gara e della lotta per la classifica generale che si accenderà già al primo appuntamento. E se la statunitense, Federica Brignone e compagnia si prenderanno la luce dei riflettori, c'è anche un altro motivo di interesse per la gara austriaca. A meno di sorprese dell'ultima ora, il Rettenbach sarà infatti il teatro

dell'Albania e non quella italiana, certo, perchè 15 anni, 11 mesi e 7 giorni. Una debuttante così giovane non si vedeva dagli anni '70, quando l'enfant prodige era la tedesca Regine Moesenlechner. Farà poco meglio di un'altra celebre precoce come Mikaela Shiffrin, esordiente tra le grandi l'11 marzo 2011 a Spindleruv Mlyn, due giorni prima di compiere 16 anni. Janica Kostelic, invece, fu "battezzata" a Cortina a 16 anni e 18 giorni, ma a Sölden, pochi mesi più tardi, colse un 12° posto strabiliante. Con addosso la tutae non quella italiana, certo, perchè è dello scorso maggio la notizia del clamoroso cambio di bandiera da parte della figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli e dell'istruttore di sci Alessandro Colturi. Una decisione che ha fatto e farà discutere, soprattutto in virtù del potenziale della ragazza. Ma tant'è, per il momento non si torna indietro. A Sölden, Lara affronterà la sua prima gara in Coppa del Mondo all'età di. Una debuttante così giovane non si vedeva dagli anni '70, quando l'era la tedesca. Farà poco meglio di un'altra celebre precoce come, esordiente tra le grandi l'11 marzo 2011 a Spindleruv Mlyn, due giorni prima di compiere 16 anni., invece, fu "battezzata" a Cortina a 16 anni e 18 giorni, ma a Sölden, pochi mesi più tardi, colse un 12° posto strabiliante.

Siamo sicuri che Colturi sarebbe grata di ripercorrere, anche in parte, le orme delle ultime due atlete citate. Per il debutto, intanto, non c'è un obiettivo particolare, come sottolinea la madre: "Lara partirà senza aspettative particolari, ma con l'atteggiamento giusto per godersi questa grande avventura". Con convinzione e personalità, visto che è stata proprio lei ad esprimere la volontà ai suoi genitori-allenatori di esordire a Sölden dopo aver vinto ben dieci gare nelle sue prime uscite a livello FIS.

