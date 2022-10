Mancano poche ore all'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 , ma le condizioni meteo in quel dinon sono le migliori possibili. In vista della gara di sabato (prima manche alle 10), le donne avrebbero dovuto fare una ricognizione in pista, ma si è deciso di annullare il programma per preservare il manto nevoso sul Rettenbach. Il problema sono, oltre al fatto che le temperature sono piuttosto alte (sopra i 5°). Previsioni in miglioramento per la gara maschile di domenica, anche se le raffiche dovrebbero rimanere.