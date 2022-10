Sci Alpino

Dominik Paris: "Il gigante per me è una nuova sfida"

Alla vigilia dell'apertura dela Coppa del Mondo maschile, un supersorridente Dominik Paris si approccia alla stagione con serenità, al microfono della nostra new entry Francesca Marsaglia: "La preparazione è andata bene, l'obiettivo come sempre è essere il più veloce possibile in tutte le gare".

