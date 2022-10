Sci Alpino

Francesca Marsaglia Pronostici Shiffrin Goggia, Brignone, Vlhova, Gisin e il caso Lara Colturi

L'ex sciatrice azzurra si unisce alla famiglia di Eurosport, diventanto reporter e inviata per le tappe della coppa del mondo di sci alpino 2022-23. Arrivata a Solden, Francesca ci presenta la sua stagione, le sue favorite, cosa pensa che potranno raggiungere le sue ex compagne in Azzurro, e prova ad analizzare la vicenda della giovanissima figlia di Daniela Ceccarelli.

00:05:58, un' ora fa