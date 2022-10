Il Gigante femminile di Sölden della scorsa settimana che avrebbe dovuto inaugurare la stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci alpino, cancellato a causa delle forti piogge , verrà recuperato a Semmering (in Austria), come annunciato poco fa tramite nota ufficiale dalla FIS. In conseguenza di questa decisione, si allunga il programma delle gare austriache: inizialmente, infatti, ne erano previste due, ma adesso con l’introduzione nel calendario del gigante di Semmering (per l’appunto, come recupero di quello di Sölden) diventano tre.