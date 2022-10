Prosegue il conto alla rovescia in vista della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023, in programma questo weekend a Sölden. La FISI ha annunciato quest’oggi l’elenco degli azzurri che prenderanno parte allo slalom gigante maschile di domenica 23 ottobre, prima gara stagionale del circuito maggiore. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato nove atleti per il gigante d’apertura della Coppa del Mondo: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

La punta di diamante della squadra tricolore è sicuramente il vice-campione mondiale in carica De Aliprandini, ma c’è grande curiosità anche per seguire il percorso di due giovani emergenti come Franzoni e Della Vite, oltre ad un Paris che si cimenterà tra le porte larghe in attesa delle prime gare stagionali nella velocità. In passato l’Italia ha ottenuto due podi al maschile sul ghiaccio del Rettenbach, con Massimiliano Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO GIGANTE MASCHILE SOELDEN

Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

