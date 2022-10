Ci siamo, manca sempre meno all’inizio della stagione di sci alpino con l’esordio della Coppa del Mondo 2022-2023, confermata per sabato 22 ottobre e domenica 23 con, in programma, i giganti femminili e i giganti maschili di Sölden, sul ghiaccio del Rettenbach. Sono arrivate, così, le prime convocazioni stagionali per le azzurre da parte del direttore tecnico Gianluca Rulfi, il quale ha deciso di convocare sette atlete tra le quali spiccano (inevitabilmente) Marta Bassino e Federica Brignone; sono state invece escluse Sofia Goggia ed Elena Curtoni, che proseguiranno la preparazione in vista del doppio appuntamento con la velocità di Zermatt/Cervinia (in programma sabato 5 e domenica 6 novembre).

Nei prossimi giorni, invece, verrà comunicata la formazione maschile, che avrà a disposizione due posti in più, per un totale di nove atleti (otto posti base più Giovanni Franzoni, il quale ha assicurato il suo posto attraverso la Coppa Europa della passata stagione). Di seguito, l’elenco completo delle sette azzurre che parteciperanno al gigante di Soelden: Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere.

