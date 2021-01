L'Italia c'è, forte e sorridente anche a Sankt Anton . E dopo la meraviglia di Sofia Goggia nella discesa di sabato, tocca a Marta Bassino portare in alto l'orgoglio azzurro. In un Super G tecnico, infido e fatale per una marea di atlete (tracciatura del tecnico della nazionale francese Marco Viale), la piemontese parte con ambizioni di vittoria e viene beffata solo da una rediviva Lara Gut sul traguardo della Karl Schranz. Sedici, miseri centesimi dal successo, probabilmente vanificato da una sbavatura sul cambio di luce nella parte centrale. Ma va bene così, come ci racconta anche l'espressione della classe '96 al termine della sua prova. Completa il podio una sempre presente Corinne Suter , che riscatta il "deludente" sesto posto della discesa e si conferma la più continua nel complesso delle prove veloci.

Ride Bassino, più corrucciata Federica Brignone. Il suo quinto posto non è da buttare, ma conosciamo la sua ambizione e competitività: il podio, per lei, è quasi sempre l'obiettivo minimo in queste gare. E stavolta lo manca per una parte alta con qualche sbavatura di troppo. Elena Curtoni apre le danze col pettorale 1, che in Super G è spesso una trappola. E infatti non ha le linee delle migliori ed esce dalla top 10 (14esima). Punti importanti anche per Roberta Melesi (27esima). Più buia la prova delle altre frecce azzurre. Sofia Goggia parte con troppa foga ed esce dopo due porte. Francesca Marsaglia inforca sul traguardo e rischia anche di farsi male (non dovrebbe trattarsi di nulla di grave). E Laura Pirovano, dopo il grande quinto posto in discesa, salta una porta cieca che miete anche vittime illustri. Capitolo big: Petra Vlhova scende per seconda e ne combina di ogni: rimane in gara e incamera comunque qualche punto: è 19esima. Meglio Michelle Gisin, anche se nemmeno lei trova le linee delle migliori (è ottava).