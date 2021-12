Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Federica Brignone guida il festival italiano a St. Moritz

ST. MORITZ - Federica Brignone entra nella storia in una gara altrettanto fantastica per l'Italia. La 31enne valdostana diventa l'azzurra con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo: fanno 17 con il successo in un Super G che parla molto italiano.

00:01:20, 36 minuti fa