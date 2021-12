L'Italia della velocità ha tante frecce al suo arco e questo Super G lo conferma, con altre tre azzurre nelle prime nove posizioni. Elena Curtoni è il primo punto di riferimento della gara e chiude sesta. Poco dietro di lei ci sono Federica Brignone e Marta Bassino, in top 10 con delle discese comunque perfettibili. A punti anche Francesca Marsaglia (24esima), nonostante lo scomodo pettorale numero 1 e una prova condita da qualche sbavatura di troppo, Karoline Pichler (27esima) e Nadia Delago (29esima). Niente da fare per Roberta Melesi e Nicol Delago.

Da segnalare la gioia di, che agguanta una quarta posizione che vale oro. Si tratta del suo miglior risultato da febbraio 2019, prima delle tremenda striscia di infortuni. Un ritorno importante per la Coppa del Mondo. Sorprendente e meritato il quinto posto di, di gran lunga la migliore delle austriache in una giornata in cui gente come Tippler e Puchner non brilla. Convincente anche il rientro in velocità di, settima. Qualche numero. Per Lara Gut-Behrami si tratta della, raggiunta Hanni Wenzel al nono posto. Per Sofia Goggia è il 36esimo podio in Coppa, il quarto consecutivo dopo la tripletta di Lake Louise. Numeri che le valgono il sorpasso a Petra Vlhova e il secondo posto in classifica generale . Dove al comando c'è sempre Mikaela Shiffrin, che alla 200esima gara in Coppa del Mondo trova il suo 111esimo podio.